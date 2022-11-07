На Сумщині за добу майже пів сотні "прильотів" – ОВА

Російські окупанти 7 листопада п'ять разів обстріляли прикордонні території Сумської області з артилерії та міноментів – всього зафіксовано 48 "прильотів".

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram

Пряма мова: "За добу ворог 5 разів скеровував снаряди і міни на прикордоння. Загалом було 48 прильотів".

Деталі: За даними голови ОВА, двічі ворог обстріляв Краснопільську громаду. О 10:30 зафіксований артилерійський обстріл: 17 влучань із самохідної артилерійської установки. Майже одночасно окупанти вдарили з мінометів по іншому прикордонному селу – зафіксовані три влучання. За інформацією голови ОВА, руйнувань немає.

Близько 16:00 росіяни гатили по прикордонню Білопільської громади із артилерії. Було 16 вибухів.

Вдруге це ж село ворог обстріляв через півтори години із мінометів. 5 вибухів пошкодили місцеве фермерське господарство та електролінії. Ще одне прикордонне село обстріляли близько 17:00 із мінометів (7 "прильотів").