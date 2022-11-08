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ЗСУ показали, як нищать ворога: росіяни приварили каналізаційні люки на танк, але марно

Альона Мазуренко Вівторок, 8 листопада 2022, 15:50
скриншот

На Херсонщині воїни однієї з аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили ворожий танк, який окупанти додатково "захистили" вкраденими каналізаційними люками.

Джерело: командування ДШВ ЗСУ 

Дослівно: "На відео зафіксовано ефективне знищення українськими десантниками військової техніки та особового складу збройних сил країни-агресора.

Ворог, для того щоб вижити вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів.

Так, на одному з підбитих танків українські воїни виявили "додаткову броню", а саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження, але це їм не допомогло врятуватися".

Деталі: Українські захисники відзначили, що вкрадені каналізаційні люки не змогли захистити російських танкістів від справедливого покарання.

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Теми: війнаЗбройні силиРосія
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