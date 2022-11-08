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ВСУ показали, как уничтожают врага: россияне приварили канализационные люки на танк, но бесполезно

Алена МазуренкоВторник, 8 ноября 2022, 15:50
скриншот

На Херсонщине воины одной из аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский танк, который оккупанты дополнительно "защитили" украденными канализационными люками.

Источник: командование ДШВ ВСУ

Дословно: "На видео зафиксировано эффективное уничтожение украинскими десантниками военной техники и личного состава вооруженных сил страны-агрессора.

Враг, для того чтобы выжить прибегает к различным, иногда бессмысленным хитростям.

Так, на одном из подбитых танков украинские воины обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения, но это им не помогло спастись".

Детали: Украинские защитники отметили, что украденные канализационные люки не смогли защитить российских танкистов от справедливого наказания.

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Темы: войнаВооруженные силыРосcия
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