ВСУ показали, как уничтожают врага: россияне приварили канализационные люки на танк, но бесполезно
На Херсонщине воины одной из аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский танк, который оккупанты дополнительно "защитили" украденными канализационными люками.
Источник: командование ДШВ ВСУ
Дословно: "На видео зафиксировано эффективное уничтожение украинскими десантниками военной техники и личного состава вооруженных сил страны-агрессора.
Враг, для того чтобы выжить прибегает к различным, иногда бессмысленным хитростям.
Так, на одном из подбитых танков украинские воины обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения, но это им не помогло спастись".
Детали: Украинские защитники отметили, что украденные канализационные люки не смогли защитить российских танкистов от справедливого наказания.