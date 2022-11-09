Росіяни обстріляли прикордонне село на Сумщині запалювальними снарядами
Середа, 9 листопада 2022, 18:57
Російські війська 9 листопада 20 разів обстріляли одне з сіл Есманьської громади Сумської області запалювальними боєприпасами, на полі з кукурудзою сталася пожежа.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Пряма мова: "Запалювальні боєприпаси використали росіяни під час обстрілу Есманьської громади. По одному з прикордонних сіл вдарили 20 разів із реактивної системи залпового вогню.
Реклама:
Внаслідок цього обстрілу загорілося поле з кукурудзою. Люди, на щастя, не постраждали. Деталі щодо пошкоджень уточнюються".