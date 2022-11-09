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Росіяни обстріляли прикордонне село на Сумщині запалювальними снарядами

Олена РощінаСереда, 9 листопада 2022, 19:57

Російські війська 9 листопада 20 разів обстріляли одне з сіл Есманьської громади Сумської області запалювальними боєприпасами, на полі з кукурудзою сталася пожежа.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Запалювальні боєприпаси використали росіяни під час обстрілу Есманьської громади. По одному з прикордонних сіл вдарили 20 разів із реактивної системи залпового вогню. 

Внаслідок цього обстрілу загорілося поле з кукурудзою. Люди, на щастя, не постраждали. Деталі щодо пошкоджень уточнюються".

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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