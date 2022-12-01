Уряд Італії підтримав постачання Україні зброї до кінця 2023 року

Рада міністрів Італії на засіданні в четвер одноголосно ухвалив декрет про продовження постачання зброї в Україну до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Відповідно до декрету, військова техніка й обладнання будуть надаватися Києву для боротьби з російським вторгненням протягом усього 2023 року без необхідності окремої згоди італійських законодавців.

Для набуття чинності декрет уряду також має отримати схвалення парламенту Італії.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну адміністрація колишнього прем'єр-міністра Маріо Драгі запровадила заходи, які дозволили відправляти зброю Києву, не запитуючи дозволу парламенту на кожну поставку.

Термін дії цієї угоди спливає наприкінці року, і коаліція, що підтримує прем'єр-міністра Джорджію Мелоні, спочатку намагалася продовжити її до 31 грудня 2023 року, внісши поправки в урядовий декрет, який наразі проходить через парламент.

Однак головна опозиційна група – лівоцентристська Демократична партія – поскаржилася, що декрет, про який ідеться, не має прямого стосунку до України, і звинуватила уряд у порушенні парламентських правил.

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У відповідь міністр зі зв'язків із парламентом Лука Чіріані заявив, що уряд розгляне можливість проведення цього заходу окремим декретом, забезпечивши при цьому його якнайшвидше затвердження.

Раніше італійський міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що Італія не виключає нових кроків для надання подальшої військової підтримки Україні, але наразі не розглядає формування нового пакета військової допомоги.