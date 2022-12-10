СБУ перевіряє храми УПЦ МП в Харкові та області

СБУ проводить обшуки в одному з харківських храмів УПЦ МП 10 грудня. Фото очевидців з сайту Суспільного

Від ранку 10 грудня на об'єктах УПЦ МП в Харкові та області Служба безпеки України проводить безпекові заходи.

Джерело: Суспільне, управління СБУ в Харківській області

Деталі: На території храмів працюють люди з розпізнавальними знаками Служби безпеки України, повідомили Суспільне Харків очевидці. Силовиків помітили, зокрема, на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова.

Реклама:

Пізніше управління СБУ в Харківській області повідомило, що співробітники спецслужби проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ МП на Харківщині.

Зокрема йдеться про об'єкти Харківської єпархії:

Свято-Покровський чоловічий монастир;

Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

Свято-Казанський храм;

Храм ікони "Взискання загиблих";

Свято-Успенський храм;

Свято-Петро-Павлівський храм;

Свято-Миколаївський храм;

Свято-Валентинівський храм;

Ольгінський храм;

Храм цариці Тамари;

Свято-Архангело-Михайлівський храм;

Храм Георгія Переможця;

Свято-Володимирський храм;

а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

Дослівно СБУ: "Заходи проводяться спільно з Національною гвардією та Державною прикордонною службою України – у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

ВІДЕО ДНЯ

Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу".

Передісторія: