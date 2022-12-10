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СБУ перевіряє храми УПЦ МП в Харкові та області

Катерина ТищенкоСубота, 10 грудня 2022, 08:26
СБУ перевіряє храми УПЦ МП в Харкові та області
СБУ проводить обшуки в одному з харківських храмів УПЦ МП 10 грудня. Фото очевидців з сайту Суспільного

Від ранку 10 грудня на об'єктах УПЦ МП в Харкові та області Служба безпеки України проводить безпекові заходи.

Джерело: Суспільне, управління СБУ в Харківській області

Деталі: На території храмів працюють люди з розпізнавальними знаками Служби безпеки України, повідомили Суспільне Харків очевидці. Силовиків помітили, зокрема, на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова.

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Пізніше управління СБУ в Харківській області повідомило, що співробітники спецслужби проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ МП на Харківщині.

Зокрема йдеться про об'єкти Харківської єпархії:

  • Свято-Покровський чоловічий монастир;
  • Свято-Благовіщенський кафедральний собор;
  • Свято-Казанський храм;
  • Храм ікони "Взискання загиблих";
  • Свято-Успенський храм;
  • Свято-Петро-Павлівський храм;
  • Свято-Миколаївський храм;
  • Свято-Валентинівський храм;
  • Ольгінський храм;
  • Храм цариці Тамари;
  • Свято-Архангело-Михайлівський храм;
  • Храм Георгія Переможця;
  • Свято-Володимирський храм;
  • а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).
 

Дослівно СБУ: "Заходи проводяться спільно з Національною гвардією та Державною прикордонною службою України – у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

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Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу".

Передісторія:

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській, Київській, Херсонській та інших областях.
  • 9 грудня СБУ повідомила, що виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП у Київській та Херсонській областях.

Теми: ХарківУПЦ МПСБУ
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