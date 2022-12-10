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СБУ перевіряє храми УПЦ МП в Харкові та області

Катерина ТищенкоСубота, 10 грудня 2022, 09:26
СБУ проводить обшуки в одному з харківських храмів УПЦ МП 10 грудня. Фото очевидців з сайту Суспільного

Від ранку 10 грудня на об'єктах УПЦ МП в Харкові та області Служба безпеки України проводить безпекові заходи.

Джерело: Суспільне, управління СБУ в Харківській області

Деталі: На території храмів працюють люди з розпізнавальними знаками Служби безпеки України, повідомили Суспільне Харків очевидці. Силовиків помітили, зокрема, на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова.

Пізніше управління СБУ в Харківській області повідомило, що співробітники спецслужби проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ МП на Харківщині.

Зокрема йдеться про об'єкти Харківської єпархії:

  • Свято-Покровський чоловічий монастир;
  • Свято-Благовіщенський кафедральний собор;
  • Свято-Казанський храм;
  • Храм ікони "Взискання загиблих";
  • Свято-Успенський храм;
  • Свято-Петро-Павлівський храм;
  • Свято-Миколаївський храм;
  • Свято-Валентинівський храм;
  • Ольгінський храм;
  • Храм цариці Тамари;
  • Свято-Архангело-Михайлівський храм;
  • Храм Георгія Переможця;
  • Свято-Володимирський храм;
  • а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).
 

Дослівно СБУ: "Заходи проводяться спільно з Національною гвардією та Державною прикордонною службою України – у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

 

Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

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За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу".

Передісторія:

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській, Київській, Херсонській та інших областях.
  • 9 грудня СБУ повідомила, що виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП у Київській та Херсонській областях.

Теми: ХарківУПЦ МПСБУ
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