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СБУ храмы УПЦ МП в Харькове и области

Катерина ТищенкоСуббота, 10 декабря 2022, 09:26
СБУ проводит обыски в одном из харьковских храмов УПЦ МП 10 декабря. Фото очевидцев с сайта Суспільного

С утра 10 декабря в храмах УПЦ МП в Харькове и области Служба безопасности Украины проводит мероприятия по безопасности.

Источник: Суспільне, управление СБУ в Харьковской области

Детали: На территории храмов работают люди с опознавательными знаками Службы безопасности Украины, сообщили Суспільне Харків очевидцы. Силовиков заметили, в частности, на территории Свято-Покровского мужского монастыря в центре Харькова.

Позже управление СБУ в Харьковской области сообщило, что сотрудники спецслужбы проводят контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на объектах УПЦ МП на Харьковщине.

В частности, речь идет об объектах Харьковской епархии:

- Свято-Покровский мужской монастырь;

- Свято-Благовещенский кафедральный собор;

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- Свято-Казанский храм;

- Храм иконы "Взыскание погибших";

- Свято-Успенский храм;

- Свято-Петро-Павловский храм;

- Свято-Николаевский храм;

- Свято-Валентиновский храм;

- Ольгинский храм;

- Храм царицы Тамары;

- Свято-Архангело-Михайловский храм;

- Храм Георгия Победоносца;

- Свято-Владимирский храм;

- а также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).

 

Дословно СБУ: "Мероприятия проводятся совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой Украины - в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

 

Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся для предотвращения использования религиозных общин как центра "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обороту".

Предыстория:

  • 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
  • В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Херсонской и других областях.
  • 9 декабря СБУ заявила, что обнаружила подозрительных лиц, незарегистрированное оружие и российские агитки на объектах УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях.

Темы: ХарьковУПЦ МПСБУ
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