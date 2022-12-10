СБУ храмы УПЦ МП в Харькове и области

СБУ проводит обыски в одном из харьковских храмов УПЦ МП 10 декабря. Фото очевидцев с сайта Суспільного

С утра 10 декабря в храмах УПЦ МП в Харькове и области Служба безопасности Украины проводит мероприятия по безопасности.

Источник: Суспільне, управление СБУ в Харьковской области

Детали: На территории храмов работают люди с опознавательными знаками Службы безопасности Украины, сообщили Суспільне Харків очевидцы. Силовиков заметили, в частности, на территории Свято-Покровского мужского монастыря в центре Харькова.

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Позже управление СБУ в Харьковской области сообщило, что сотрудники спецслужбы проводят контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на объектах УПЦ МП на Харьковщине.

В частности, речь идет об объектах Харьковской епархии:

- Свято-Покровский мужской монастырь;

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- Свято-Благовещенский кафедральный собор;

- Свято-Казанский храм;

- Храм иконы "Взыскание погибших";

- Свято-Успенский храм;

- Свято-Петро-Павловский храм;

- Свято-Николаевский храм;

- Свято-Валентиновский храм;

- Ольгинский храм;

- Храм царицы Тамары;

- Свято-Архангело-Михайловский храм;

- Храм Георгия Победоносца;

- Свято-Владимирский храм;

- а также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).

Дословно СБУ: "Мероприятия проводятся совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой Украины - в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся для предотвращения использования религиозных общин как центра "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обороту".

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