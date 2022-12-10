СБУ храмы УПЦ МП в Харькове и области
С утра 10 декабря в храмах УПЦ МП в Харькове и области Служба безопасности Украины проводит мероприятия по безопасности.
Источник: Суспільне, управление СБУ в Харьковской области
Детали: На территории храмов работают люди с опознавательными знаками Службы безопасности Украины, сообщили Суспільне Харків очевидцы. Силовиков заметили, в частности, на территории Свято-Покровского мужского монастыря в центре Харькова.
Позже управление СБУ в Харьковской области сообщило, что сотрудники спецслужбы проводят контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на объектах УПЦ МП на Харьковщине.
В частности, речь идет об объектах Харьковской епархии:
- Свято-Покровский мужской монастырь;
- Свято-Благовещенский кафедральный собор;
- Свято-Казанский храм;
- Храм иконы "Взыскание погибших";
- Свято-Успенский храм;
- Свято-Петро-Павловский храм;
- Свято-Николаевский храм;
- Свято-Валентиновский храм;
- Ольгинский храм;
- Храм царицы Тамары;
- Свято-Архангело-Михайловский храм;
- Храм Георгия Победоносца;
- Свято-Владимирский храм;
- а также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).
Дословно СБУ: "Мероприятия проводятся совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой Украины - в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.
Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся для предотвращения использования религиозных общин как центра "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обороту".
Предыстория:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Херсонской и других областях.
- 9 декабря СБУ заявила, что обнаружила подозрительных лиц, незарегистрированное оружие и российские агитки на объектах УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях.