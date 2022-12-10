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Голова ОАСК відреагував на санкції США: Проживу й без поїздок до штатів

Валентина РоманенкоСубота, 10 грудня 2022, 11:36
Голова ОАСК відреагував на санкції США: Проживу й без поїздок до штатів
Павло Вовк. фото з Facebook судді

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що "спокійно переживе" накладені на нього Держдепартаментом США санкції, та продовжує наполягти на безпідставності висунутих обвинувачень.

Джерело: Вовк у Facebook

Пряма мова: "Псевдосправи, вигадані хабарі, публічні звинувачення без вироків, переслідування всіх моїх родичів. Не було, хіба що, тільки спалювання на вогнищі. І все безрезультатно!

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За останні роки мені довелось багато чого пережити, тож переживу і відсутність можливості з’їздити до США. Я залишався весь цей час в Україні та не планую нікуди їхати, бо впевнений в абсурдності цих звинувачень. А всім діячам, які займаються подібними брудними маніпуляціями, раджу починати думати, кому вони буду скаржитись далі. Все тільки починається".

Деталі: Одіозний суддя заявив також,  що рішення про введення санкцій – це, мовляв, ""логічний" розвиток подій багаторічної кампанії, направленої на отримання певними міжнародними структурами контролю над судової владою України".

На його думку, ініціатори справи щодо захоплення влади проти нього "звернулися з кляузами до Вашингтону" та "ввели в оману Держдепартамент США".

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"Вони навіть не розуміють, що такі санкції – це не стільки загроза мені, скільки публічне визнання їх власного непрофесіоналізму та нікчемності їх намірів", - додав Вовк.

Що передувало: Державний департамент США  9 грудня оголосив про запровадження санкцій проти очільника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та двох членів його родини.

Санкції запроваджені в рамках так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини, й передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів.

Передісторія:

  • В Україні Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.
  • У 2020 році НАБУ оголосило Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.
  • За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомий такими скандальними рішеннями, як відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".

Читайте також: Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя.

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Теми: Павло Вовк санкціїОАСКСША
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