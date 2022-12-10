Голова ОАСК відреагував на санкції США: Проживу й без поїздок до штатів
Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що "спокійно переживе" накладені на нього Держдепартаментом США санкції, та продовжує наполягти на безпідставності висунутих обвинувачень.
Джерело: Вовк у Facebook
Пряма мова: "Псевдосправи, вигадані хабарі, публічні звинувачення без вироків, переслідування всіх моїх родичів. Не було, хіба що, тільки спалювання на вогнищі. І все безрезультатно!
За останні роки мені довелось багато чого пережити, тож переживу і відсутність можливості з’їздити до США. Я залишався весь цей час в Україні та не планую нікуди їхати, бо впевнений в абсурдності цих звинувачень. А всім діячам, які займаються подібними брудними маніпуляціями, раджу починати думати, кому вони буду скаржитись далі. Все тільки починається".
Деталі: Одіозний суддя заявив також, що рішення про введення санкцій – це, мовляв, ""логічний" розвиток подій багаторічної кампанії, направленої на отримання певними міжнародними структурами контролю над судової владою України".
На його думку, ініціатори справи щодо захоплення влади проти нього "звернулися з кляузами до Вашингтону" та "ввели в оману Держдепартамент США".
"Вони навіть не розуміють, що такі санкції – це не стільки загроза мені, скільки публічне визнання їх власного непрофесіоналізму та нікчемності їх намірів", - додав Вовк.
Що передувало: Державний департамент США 9 грудня оголосив про запровадження санкцій проти очільника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та двох членів його родини.
Санкції запроваджені в рамках так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини, й передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів.
Передісторія:
- В Україні Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.
- У 2020 році НАБУ оголосило Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.
- За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомий такими скандальними рішеннями, як відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".
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