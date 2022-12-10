Голова ОАСК відреагував на санкції США: Проживу й без поїздок до штатів

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що "спокійно переживе" накладені на нього Держдепартаментом США санкції, та продовжує наполягти на безпідставності висунутих обвинувачень.

Джерело: Вовк у Facebook

Пряма мова: "Псевдосправи, вигадані хабарі, публічні звинувачення без вироків, переслідування всіх моїх родичів. Не було, хіба що, тільки спалювання на вогнищі. І все безрезультатно!

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За останні роки мені довелось багато чого пережити, тож переживу і відсутність можливості з’їздити до США. Я залишався весь цей час в Україні та не планую нікуди їхати, бо впевнений в абсурдності цих звинувачень. А всім діячам, які займаються подібними брудними маніпуляціями, раджу починати думати, кому вони буду скаржитись далі. Все тільки починається".

Деталі: Одіозний суддя заявив також, що рішення про введення санкцій – це, мовляв, ""логічний" розвиток подій багаторічної кампанії, направленої на отримання певними міжнародними структурами контролю над судової владою України".

На його думку, ініціатори справи щодо захоплення влади проти нього "звернулися з кляузами до Вашингтону" та "ввели в оману Держдепартамент США".

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"Вони навіть не розуміють, що такі санкції – це не стільки загроза мені, скільки публічне визнання їх власного непрофесіоналізму та нікчемності їх намірів", - додав Вовк.

Що передувало: Державний департамент США 9 грудня оголосив про запровадження санкцій проти очільника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та двох членів його родини.

Санкції запроваджені в рамках так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини, й передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів.

Передісторія:

В Україні Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.

У 2020 році НАБУ оголосило Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.

За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомий такими скандальними рішеннями, як відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".

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