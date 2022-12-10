Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что "спокойно переживет" наложенные на него Госдепартаментом США санкции, и продолжает настаивать на безосновательности выдвинутых обвинений.

Источник: Вовк в Facebook

Прямая речь: "Псевдодело, вымышленные взятки, публичные обвинения без приговоров, преследование всех моих родственников. Не было, разве что, только сжигания на костре. И все безрезультатно!

За последние годы мне пришлось многое пережить, поэтому переживу и отсутствие возможности съездить в США. Я оставался все это время в Украине и не планирую никуда ехать, потому что уверен в абсурдности этих обвинений. А всем деятелям, которые занимаются подобными грязными манипуляциями, советую начинать думать, кому они буду жаловаться дальше. Все только начинается".

Детали: Одиозный судья заявил также, что решение о введении санкций - это, мол, ""логическое" развитие событий многолетней кампании, направленной на получение определенными международными структурами контроля над судебной властью Украины".

По его мнению, инициаторы дела по захвату власти против него "обратились с кляузами в Вашингтон" и "ввели в заблуждение Госдепартамент США".

"Они даже не понимают, что такие санкции - это не столько угроза мне, сколько публичное признание их собственного непрофессионализма и никчемности их намерений", - добавил Вовк.

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Что предшествовало: Государственный департамент США 9 декабря объявил о введении санкций против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и двух членов его семьи.

Санкции введены в рамках так называемого "закона Магнитского", который предусматривает наказание для людей, причастных к масштабной коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека, и предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Предыстория:

В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам за взятки.

В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями, как отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправность действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмена решения о национализации "Приватбанка".

В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".

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