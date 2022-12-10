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Омбудсмен не знає, де і яких полонених відвідав Червоний Хрест

Катерина ТищенкоСубота, 10 грудня 2022, 14:18
ілюстративне фото Getty Images

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець не знає, яких саме українських полонених відвідали представники Міжнародного комітету Червоного хреста.

Джерело: Лубінець в інтерв'ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Нічого не відомо... Особисто мені вони не повідомляли. При тому, що я з ними спілкуюся кожного тижня".

Деталі: За словами Лубінця, наразі він намагається верифікувати інформацію, оприлюднену МКЧХ, самотужки.

"Перша інформація, що їх російська сторона допустила до українських військовополонених. І друге – що вони налагодили співпрацю, що тепер можна буде отримати листи від українських військовополонених. Поки у мене як у омбудсмена, який з ними спілкується кожного дня, немає підтвердження ні першої інформації, ні другої", – наголосив він.

Загалом, за словами Лубінця, під час війни Росії проти України до діяльності МКЧХ є багато питань, тому Міжнародний комітет Червоного хреста має наразі "або змінитись або зникнути".

"Це не буде легкий процес... Їх не допускає російська сторона до українських військовополонених, і вони з цим нічого не хочуть робити, на мій погляд, вони публічно це не засуджують. Вони не шукають нові підходи, вони не залучають якихось нових партнерів, вони не намагаються тиснути на країну, яка не виконує Женевської конвенції. Отже, мандат не виконується. Тут або ви міняєте свою роботу, свої підходи, або ви зникаєте", – наголосив омбудсмен.

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Що передувало: 8 грудня представники Міжнародного комітету Червоного хреста повідомили, що відвідали російських і українських військовополонених. Як стверджують у організації, вони перевірили умови утримання полонених, передали їм новини від родичів, а також книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг.

Водночас у МКЧХ не уточнили, яких саме українських військових у яких саме місцях утримання вони відвідували.

Передісторія: 

  • 13 жовтня в Офісі президента України поставили "безальтернативну вимогу" МКХЧ протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені.
  • Червоний Хрест у відповідь заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, та не має до них доступу.
  • Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має відвідати Оленівку, де утримують українські полонені.

Теми: омбудсменполоненіЧервоний Хрест
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