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Омбудсмен не знает, где и каких пленных посетил Красный Крест

Катерина ТищенкоСуббота, 10 декабря 2022, 14:18
иллюстративное фото Getty Images

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец не знает, каких именно украинских пленных посетили представители Международного комитета Красного креста.

Источник: Лубинец в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Ничего не известно... Лично мне они не сообщали. При том, что я с ними общаюсь каждую неделю".

Детали: По словам Лубинца, сейчас он пытается верифицировать информацию, обнародованную МККК, самостоятельно.

"Первая информация, что их российская сторона допустила к украинским военнопленным. И второе - что они наладили сотрудничество, что теперь можно будет получить письма от украинских военнопленных. Пока у меня как у омбудсмена, который с ними общается каждый день, нет подтверждения ни первой информации, ни второй", - подчеркнул он.

В целом, по словам Лубинца, во время войны России против Украины к деятельности МККК есть много вопросов, поэтому Международный комитет Красного креста должен сейчас "или измениться, или исчезнуть".

"Это не будет легкий процесс... Их не допускает российская сторона к украинским военнопленным, и они с этим ничего не хотят делать, на мой взгляд, они публично это не осуждают. Они не ищут новые подходы, они не привлекают каких-то новых партнеров, они не пытаются давить на страну, которая не выполняет Женевскую конвенцию. Следовательно, мандат не выполняется. Здесь или вы меняете свою работу, свои подходы, или вы исчезаете", - подчеркнул омбудсмен.

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Что предшествовало: 8 декабря представители Международного комитета Красного креста сообщили, что посетили российских и украинских военнопленных. Как утверждают в организации, они проверили условия содержания пленных, передали им новости от родственников, а также книги, предметы личной гигиены, одеяла и теплую одежду.

В то же время в МККК не уточнили, каких именно украинских военных в каких именно местах содержания они посещали.

Предыстория:

  • 13 октября в Офисе президента Украины поставили "безальтернативное требование" МККК в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Оленовке, где содержатся украинские пленные.
  • Красный Крест в ответ заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, и не имеет к ним доступа.
  • Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Международный комитет Красного Креста должен посетить Оленовку, где содержатся украинские пленные.

Темы: омбудсменпленныеКрасный Крест
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