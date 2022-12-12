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Зеленский в разговоре с Байденом предложил созвать глобальный саммит мира

"Украинская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 00:02
Зеленский в разговоре с Байденом предложил созвать глобальный саммит мира
Владимир Зеленский, фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Во время разговора Зеленский выступил с инициативой созыва глобального саммита мира.

Источники: пресс-служба Офиса президента Украины, Зеленский в Telegram, Андрей Ермак в Twitter

Дословно: "Владимир Зеленский отметил, что Украина стремится достичь мира, и отметил важность консолидации международных усилий для достижения этой цели. Именно для этого во время саммита G20 президент Украины представил формулу мира, которая предусматривает десять критически важных шагов, реализация которых позволит прекратить войну.

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Президент Украины очертил видение украинской стороны относительно дальнейшей работы в этом важном направлении и выступил с инициативой созыва Глобального саммита мира".

Детали: Зеленский поблагодарил Байдена за очередной пакет оборонной помощи, анонсированной 9 декабря, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и лидерство в консолидации международных усилий в противодействии российской агрессии.

В разговоре с Байденом украинский президент проинформировал о последствиях российского ракетного террора, в результате которого уничтожено около 50% энергетической инфраструктуры, и отметил помощь, которую оказывают США для восстановления энергосистемы Украины.

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Зеленский также призвал Байдена сделать все возможное, чтобы помочь защитить мирное население Украины и ее критическую инфраструктуру.

О телефонном разговоре президентов Украины и США своеобразным образом также сообщил в Twitter глава ОПУ Андрей Ермак. Он опубликовал эмодзи ракеты, вероятно, намекнув на новую военную помощь от Штатов.

Дополнено в 01:30. После завершения разговора с Байденом Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сообщил о "сильных договоренностях".

Прямая речь: "Уже сегодня состоится саммит G7, Украина будет участвовать. Сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой. Это будет очень важный саммит. Будут новости.

Я был рад почувствовать в разговоре, что наша формула мира воспринимается положительно. И это добавляет оптимизма. Чем быстрее будут реализованы пункты формулы, тем крепче будут гарантии безопасности Украины и всех в Европе.

И уже начинаем работать над глобальным саммитом мира. Саммитом, который сделает украинскую формулу мира реальностью".

Что этому предшествовало:

  • 11 декабря Зеленский поговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о помощи и зерновом коридоре.
  • Впоследствии в этот же день президент Украины провел телефонный разговор с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Президенты общались о "формуле мира".

Темы: ЗеленскийБайденАндрей ЕрмакСША
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