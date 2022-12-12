Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации скандального ОАСК

12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда".

Источник: нардеп "Слуги народа" и член комитета Рады по вопросам правовой политики Роман Бабий в Facebook

Прямая речь: "Только что рассмотрели на комитете законопроекты, посвященные ликвидации Окружного административного суда Киева и образованию Киевского городского окружного административного суда - № 5369 и 5370.

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Большинством голосов рекомендовали принять их в первом чтении и в целом. Ожидаем рассмотрения в зале в ближайшее время".

Детали: Решением комитета нардепам предлагается принять законопроект без второго чтения, то есть внести правки в законопроект можно будет уже после его принятия.

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 как "неотложный", однако решение комитета через 1,5 года совпало с неделей, когда Госдеп США наложил санкции на скандального главу ОАСК Павла Вовка.

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Кроме того, решение комитета о ликвидации ОАСК расходится с законом "О правовом режиме военного положения", ведь по закону во время действия военного положения запрещено прекращать полномочия судов.

Также нардепы рекомендовали назначить Максима Дырдина постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде Украины.

Предыстория:

В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам за взятки.

В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями, как отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправность действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмена решения о национализации "Приватбанка".

В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".

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