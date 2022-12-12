Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации скандального ОАСК

Алена МазуренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 21:22
Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации скандального ОАСК
коллаж УП

12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда". 

Источник: нардеп "Слуги народа" и член комитета Рады по вопросам правовой политики Роман Бабий в Facebook

Прямая речь: "Только что рассмотрели на комитете законопроекты, посвященные ликвидации Окружного административного суда Киева и образованию Киевского городского окружного административного суда - № 5369 и 5370.

Реклама:

Большинством голосов рекомендовали принять их в первом чтении и в целом. Ожидаем рассмотрения в зале в ближайшее время".

Детали: Решением комитета нардепам предлагается принять законопроект без второго чтения, то есть внести правки в законопроект можно будет уже после его принятия. 

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 как "неотложный", однако решение комитета через 1,5 года совпало с неделей, когда Госдеп США наложил санкции на скандального главу ОАСК Павла Вовка

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, решение комитета о ликвидации ОАСК расходится с законом "О правовом режиме военного положения", ведь по закону во время действия военного положения запрещено прекращать полномочия судов.

Также нардепы рекомендовали назначить Максима Дырдина постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде Украины.

Предыстория:

  • В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам за взятки.
  • В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.
  • При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями, как отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправность действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмена решения о национализации "Приватбанка".
  • В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".

Читайте также: Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда

Темы: ОАСКПавел Вовк судВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ОАСК
Судей, нарушивших присягу, стоит лишить высоких "пенсий" за средства граждан
Судья ОАСК Аблов пытается уйти в отставку с пожизненными выплатами – ЦПК
Судебная реформа: что произошло и что дальше?
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: