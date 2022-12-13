У скандальному ОАСК відреагували на ліквідацію суду

У ліквідованому Окружному адміністративному суді Києва заявили, що рішення парламенту принесе шкоду українцям, які "будуть позбавлені доступу до правосуддя".

Джерело: пресслужба ліквідованого ОАСК

Дослівно: "Верховна Рада ухвалила законопроект 5369 про ліквідацію ОАСК та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

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Таке рішення не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу".

Деталі: У суді стверджують, що найбільшу шкоду від такого рішення відчують українці, які "будуть позбавлені доступу до правосуддя".

Також там поскаржилися, що десятки тисяч справ ОАСК, буде передано спочатку до Київського окружного адміністративного суду, а потім до Київського міського окружного адміністративного суду.

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І кожного разу розгляд справ буде починатися спочатку, тому процес затягнеться.

В ОАСК заявили, що завжди мали високий відсоток задоволених позовів: "З початку року відсоток забезпечення був на рівні 78-82%, а це значить, що кожні 8 із 10 позовів суд розглянув на користь позивачів".

13 грудня нардепи проголосували за ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду міста Києва і створення Київського міського окружного адміністративного суду.

У той же час, відповідно до ст. 10 закону "Про правовий режим воєнного стану" у період дії воєнного стану повноваження судів не можуть бути припинені.

Попри рішення парламенту, усі судді колишнього ОАСК мають статус судді. Звільнити їх може лише Вища рада правосуддя, а вона наразі неповноважна.

А поки судді продовжують отримувати суддівську винагороду, хоча і не здійснюватимуть правосуддя.

Тим часом зайняти посаду в іншому суді вони також не можуть.

Передісторія:

Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як "невідкладний", проте висновок комітету ВР про його ліквідацію через 1,5 роки співпав з тижнем, коли Держдеп США наклав санкції на скандального главу ОАСК Павла Вовка.

12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

В Україні Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.

У 2020 році НАБУ оголосило Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.

За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомий такими скандальними рішеннями, як відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".

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