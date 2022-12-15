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Відсторонений від посади мер Чернігова назвав 4 причини конфлікту з ОП

Станіслав Погорілов, Соня ЛукашоваЧетвер, 15 грудня 2022, 11:10
Відсторонений від посади мер Чернігова назвав 4 причини конфлікту з ОП
Владислав Атрошенко, фото: сомережі

Мер Чернігова Владислав Атрошенко, якого суд на рік відсторонив від посади, пояснив причини свого конфлікту з Офісом президента.

Джерело: інтерв'ю Атрошенка УП

Деталі: За словами Атрошенка, існує 4 причини конфлікту з ОП:

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По-перше, це рішення про створення обласної партії "Рідний дім" і про самостійну її участь у місцевих виборах. "Я прийняв рішення тоді, що можна намагатися вибудувати конструктивні відносини з партією влади, але бути ближче до людей і працювати на своїх виборців саме в області", - підкреслив він.

По-друге, ситуація навколо компенсації тарифів на тепло регіонам. Атрошенко пояснив, що Чернігів знаходиться на Півночі країни, і для того, щоб нагріти теплоносії, потрібно більше газу. При цьому компенсацію держава запропонувала однакову всім. "Я публічно сказав, що все це несправедливо", - підкреслив мер.

По-третє, каже Атрошенко, це стосунки з мером Києва Віталієм Кличком, зокрема, мова йде про підписання партіями "Рідний дім" та "Удар" угоди про співробітництво.

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По-четверте, ситуація навколо виборів до парламенту у 206 окрузі після смерті Антона Полякова від "Слуги народу". "Партія влади навіть не виставляла свого кандидата, не маючи шансів на перемогу", - пояснив він.

"Сукупність цих причин у кінці кінців призвели до сотень кримінальних справ, обшуків десятків співробітників і комунальних підприємств, і міської ради, і приватних підприємств", - підсумував Атрошенко.

Знати більше: Голова Чернігова Атрошенко: Якщо мери будуть сидіти і мовчати, то пізніше вони будуть просто сидіти

Передісторія:

  • У вересні НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів та про корупцію щодо Атрошенка. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Атрошенко використовував службовий автомобіль в інтересах своєї сім'ї. При цьому було використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.
  • Водночас, петиція на сайті президента з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути президент.
  • 2 липня меру Чернігова Владиславу Атрошенку вдруге не дозволили перетнути кордон. Він збирався взяти участь у конференції з відновлення України, що мала відбутися 4 липня у Швейцарії.
  • Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув меру Чернігова, що місто обійдеться і без нього.
  • Атрошенко заявив, що підлеглі президента намагаються усунути його від управління містом і попросив Володимира Зеленського втрутитися у цю ситуацію.

Теми: ЧернігівОфіс президента
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