Отстраненный от должности мэр Чернигова назвал 4 причины конфликта с ОП

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко, которого суд на год отстранил от должности, объяснил причины своего конфликта с Офисом президента.

Источник: интервью Атрошенко УП

Детали: По словам Атрошенко, существует 4 причины конфликта с ОП:

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Во-первых, это решение о создании областной партии "Родной дом" и о самостоятельном ее участии в местных выборах. "Я принял решение тогда, что можно пытаться выстроить конструктивные отношения с партией власти, но быть ближе к людям и работать на своих избирателей именно в области", - подчеркнул он.

Во-вторых, ситуация вокруг компенсации тарифов на тепло регионам. Атрошенко объяснил, что Чернигов находится на Севере страны, и для того, чтобы нагреть теплоносители, нужно больше газа. При этом компенсацию государство предложило одинаковую всем. "Я публично сказал, что все это несправедливо", - подчеркнул мэр.

В-третьих, говорит Атрошенко, это отношения с мэром Киева Виталием Кличко, в частности, речь идет о подписании партиями "Родной дом" и "Удар" соглашения о сотрудничестве.

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В-четвертых, ситуация вокруг выборов в парламент в 206 округе после смерти Антона Полякова от "Слуги народа". "Партия власти даже не выставляла своего кандидата, не имея шансов на победу", - пояснил он.

"Совокупность этих причин в конце концов привели к сотням уголовных дел, обысков десятков сотрудников и коммунальных предприятий, и городского совета, и частных предприятий", - подытожил Атрошенко.

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