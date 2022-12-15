Отстраненный от должности мэр Чернигова назвал 4 причины конфликта с ОП
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко, которого суд на год отстранил от должности, объяснил причины своего конфликта с Офисом президента.
Источник: интервью Атрошенко УП
Детали: По словам Атрошенко, существует 4 причины конфликта с ОП:
Во-первых, это решение о создании областной партии "Родной дом" и о самостоятельном ее участии в местных выборах. "Я принял решение тогда, что можно пытаться выстроить конструктивные отношения с партией власти, но быть ближе к людям и работать на своих избирателей именно в области", - подчеркнул он.
Во-вторых, ситуация вокруг компенсации тарифов на тепло регионам. Атрошенко объяснил, что Чернигов находится на Севере страны, и для того, чтобы нагреть теплоносители, нужно больше газа. При этом компенсацию государство предложило одинаковую всем. "Я публично сказал, что все это несправедливо", - подчеркнул мэр.
В-третьих, говорит Атрошенко, это отношения с мэром Киева Виталием Кличко, в частности, речь идет о подписании партиями "Родной дом" и "Удар" соглашения о сотрудничестве.
В-четвертых, ситуация вокруг выборов в парламент в 206 округе после смерти Антона Полякова от "Слуги народа". "Партия власти даже не выставляла своего кандидата, не имея шансов на победу", - пояснил он.
"Совокупность этих причин в конце концов привели к сотням уголовных дел, обысков десятков сотрудников и коммунальных предприятий, и городского совета, и частных предприятий", - подытожил Атрошенко.
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Предыстория
- В сентябре НАПК составило протокол о конфликте интересов и о коррупции в отношении Атрошенко. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Атрошенко использовал служебный автомобиль в интересах своей семьи. При этом было использовано 200 л бензина, расходы на который возместили из городского бюджета.
- В то же время, петиция с требованием прекратить политическое давление на Атрошенко, размещенная на сайте президента Украины, за два месяца собрала более 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть президент.
- 2 июля мэру Чернигова Владиславу Атрошенко во второй раз не разрешили пересечь границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины, которая должна была состояться 4 июля в Швейцарии.
- Позже замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него.
- Атрошенко заявил, что подчиненные президента пытаются отстранить его от управления городом и попросил Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.