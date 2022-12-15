Війська, які були на кордоні з Україною, повертаються на базу – Міноборони Білорусі

38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку в рамках раптової перевірки бойової готовності, перекидали в прикордоння з Україною, вже повертається назад у Брест.

Джерело: Міноборони Білорусі в Telegram вранці 15 грудня, "Беларускі Гаюн" у Telegram

Дослівно Міноборони РБ: "Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності Збройних Сил здійснюють марш із району виконання завдань у пункт постійної дислокації".

Деталі: Міноборони РБ також опублікувало фото нібито повернення бригади в ППД.

Фото міноборони РБ

Також оборонне відомство оприлюднило відео, як 14 грудня військові форсували річку Німан.

скриншот з відео міноборони РБ

За даними "Белорусского Гаюна", йдеться про підрозділи 7 окремого танкового батальйону (щонайменше 20 танків Т-72Б) 11 окремої механізованої бригади.

Також повідомляється, що 7 отб 11 омбр, найімовірніше, вже прибув "своїм ходом" на полігон "Гожський" у Гродненському районі, і приступив до виконання навчально-бойових завдань.

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Увечері 14 грудня в Борисовському районі, неподалік від переправи через річку Березина, було помічено колону, що складається з близько 20 БМП-2 19 окремої механізованої бригади.

За даними "Білоруського Гаюна", колона прямувала до 227 загальновійськового полігону "Борисовський".

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