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Войска, которые были на границе с Украиной, возвращаются на базу – Минобороны Беларуси

Ирина БалачукЧетверг, 15 декабря 2022, 12:36
Фото Минобороны РБ

38 десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Беларуси, которую в рамках внезапной проверки боевой готовности, перебрасывали в приграничье с Украиной, уже возвращается назад в Брест.  

Источник: Минобороны Беларуси в Telegram утром 15 декабря, "Беларускі Гаюн" в Telegram

Дословно Минобороны РБ: "Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках внезапной проверки боевой готовности Вооруженных Сил совершают марш из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации".

Детали: Минобороны РБ также опубликовало фото якобы возвращения бригады в ППД. 

 
Фото Минобороны РБ

Также оборонное ведомство обнародовало видео, как 14 декабря военные форсировали реку Неман.

 
Скриншот из видео Минобороны РБ

По данным "Белорусского Гаюна", речь идет о подразделениях 7 отдельного танкового батальона (минимум 20 танков Т-72Б) 11 отдельной механизированной бригады.  

Также сообщается, что 7 отб 11 омбр вероятнее всего уже прибыл "своим ходом" на полигон "Гожский" в Гродненском районе, и приступил к выполнению учебно-боевых задач.

ВИДЕО ДНЯ

Вечером 14 декабря в Борисовском районе, неподалеку от переправы через реку Березина, была замечена колонна, состоящая из около 20 БМП-2 19 отдельной механизированной бригады.

По данным "Белорусского Гаюна", колонна направлялась к 227 общевойсковому полигону "Борисовский".

Предыстория: 

  • 13 декабря по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывала часть техники ближе к границе с Украиной.
  • Также сообщалось, что белорусы во время проверки армии планируют "взять под охрану" объект на границе с Украиной.
  • Государственная пограничная служба Украины заявила, что не фиксирует на границе с Беларусью подразделений, которые способны осуществить вторжение, в ГПСУ считают объявленную 13 декабря проверку боеготовности белорусской армии нагнетанием ситуации. 

  

Темы: Беларусьармия
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