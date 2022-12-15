Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Войска, которые были на границе с Украиной, возвращаются на базу – Минобороны Беларуси

Ирина БалачукЧетверг, 15 декабря 2022, 11:36
Войска, которые были на границе с Украиной, возвращаются на базу – Минобороны Беларуси
Фото Минобороны РБ

38 десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Беларуси, которую в рамках внезапной проверки боевой готовности, перебрасывали в приграничье с Украиной, уже возвращается назад в Брест.  

Источник: Минобороны Беларуси в Telegram утром 15 декабря, "Беларускі Гаюн" в Telegram

Дословно Минобороны РБ: "Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках внезапной проверки боевой готовности Вооруженных Сил совершают марш из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации".

Реклама:

Детали: Минобороны РБ также опубликовало фото якобы возвращения бригады в ППД. 

 
Фото Минобороны РБ

Также оборонное ведомство обнародовало видео, как 14 декабря военные форсировали реку Неман.

 
Скриншот из видео Минобороны РБ

По данным "Белорусского Гаюна", речь идет о подразделениях 7 отдельного танкового батальона (минимум 20 танков Т-72Б) 11 отдельной механизированной бригады.  

ВИДЕО ДНЯ

Также сообщается, что 7 отб 11 омбр вероятнее всего уже прибыл "своим ходом" на полигон "Гожский" в Гродненском районе, и приступил к выполнению учебно-боевых задач.

Вечером 14 декабря в Борисовском районе, неподалеку от переправы через реку Березина, была замечена колонна, состоящая из около 20 БМП-2 19 отдельной механизированной бригады.

По данным "Белорусского Гаюна", колонна направлялась к 227 общевойсковому полигону "Борисовский".

Предыстория: 

  • 13 декабря по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывала часть техники ближе к границе с Украиной.
  • Также сообщалось, что белорусы во время проверки армии планируют "взять под охрану" объект на границе с Украиной.
  • Государственная пограничная служба Украины заявила, что не фиксирует на границе с Беларусью подразделений, которые способны осуществить вторжение, в ГПСУ считают объявленную 13 декабря проверку боеготовности белорусской армии нагнетанием ситуации. 

  

Темы: Беларусьармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: