Зеленский: Чем быстрее Путин признает ошибку и отступит, тем дольше проживет он сам и его окружение

Президент Владимир Зеленский убежден, что президент России Владимир Путин не сможет выиграть войну, поэтому чем быстрее российский диктор это признает и заберет войска из Украины, тем дольше проживет и он сам, и его окружение.

Источник: Зеленский в интервью The economist

Прямая речь Зеленского: "Чем быстрее закончится война – и, если Россия признает, что начинать войну было трагической ошибкой, тем дольше российский президент сохранит свою жизнь и жизнь своего окружения".

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Детали: Президент Украины убежден: то, что Путин проиграет, уже понятно. А Украина должна выйти на свои границы 1991 года, потому что если этого не произойдет, то агрессор снова вернется.

Он также отметил, что "надо смотреть на реальную картину, когда весь мир, в первую очередь, показывает не просто поддержку, а дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией показывает, что за агрессию надо платить – выйти на границы и тогда платить".

Зеленский добавил, что только Путин может перевести войну с военного пути на дипломатический.

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Прямая речь президента Украины: "Если он сейчас отойдет на границы 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать".

Что было раньше: Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин любит жизнь и боится смерти, поэтому вряд ли применит ядерное оружие.

Зеленский также заявлял, что война в Украине закончится, когда Путин умрет.

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