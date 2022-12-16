Не тільки Нужин: вагнерівці стратили щонайменше 10 відмовників – ЗМІ

Колишньому командиру вбитого кувалдою російського ув'язненого Євгена Нужина із загону ПВК Вагнера, Андрію Медведєву, відомо про десять випадків, коли вагнерівці стратили своїх найманців, які відмовилися брати участь у бойових діях.

Джерело: Медведєв у коментарі The Insider

Деталі: За словами Медведєва, на кількох розстрілах він був присутній особисто. При цьому він зазначив, що двоє з десяти страчених, про яких йому відомо, не були колишніми ув'язненими.

Про один із випадків вбивства відмовників він розповів детально.

Пряма мова: "Вони (відмовники - ред.) отримали поранення і поїхали в госпіталь під Первомайськом, і звідти спробували втекти. Їх взяли на кордоні, на блокпості. Приїхала група МЕД - і [їх] розстріляли".

Більше деталей: Медведєв пояснив, що група МЕД - окремий підрозділ при службі безпеки ПВК Вагнера.

"Вони займаються обнуленням: забирають хлопців і [вбивають] або публічним способом, або непублічним, як із Нужиним було", - розповів він.

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Медведєв каже, що Нужин служив у його підрозділі: "Він приїхав із колонії, я особисто його заводив на позицію, коли він перейшов на інший бік. Мене того дня контузило, і мене евакуювали в госпіталь. Наступного дня приїжджали есбешники [Служба безпеки ПВК Вагнера] і ставили мені запитання щодо цього персонажа".

Він стверджує, що завербовані найманці Вагнера не отримують грошей, і їхні родичі теж не отримують обіцяних виплат за загиблих.

"У нас половина бійців, які були евакуйовані, їх офіційно подавали як безвісти зниклих. Для чого це робиться? Щоб не платити за страховим випадком за смерть, тому що жодне страхове агентство ніколи не покриє таку кількість втрат, жодне страхове агентство не візьме на себе таке", - сказав співрозмовник видання.

Особу Медведєва підтвердив The Insider глава Gulagu.Net Володимир Осечкін. Раніше Gulagu.Net опублікував звернення Медведєва до керівництва країни і особисто Володимира Путіна з проханням зберегти йому життя в разі його затримання найманцями з ПВК Вагнера.

Зараз Медведєв переховується, він повідомив The Insider, що його переслідують найманці ПВК Вагнера. Він стверджує, що у нього є відео страти найманців в Алчевську Луганської області, і, якщо з ним щось трапиться, це відео буде опубліковано. На цьому відео, як розповів Медведєв, страчують двох ув'язнених за відмову воювати. За його словами, коли він утік, усіх, хто воював із ним, затримали.

На початку грудня The Insider стало відомо про смерть засудженого Віктора Севальнєва, який командував 7-ю мотострілецькою ротою так званої народної міліції "ЛНР". Він зателефонував дружині з госпіталю і повідомив їй, що його везуть на розстріл за те, що солдати його роти дезертирували. Через кілька днів дружині повідомили про те, що він загинув, і попросили забрати тіло.

Правозахисниця Ольга Романова в інтерв'ю виданню "Можем объяснить" говорила, що особисто їй відомо про 40 страт ув'язнених, які вирушили на війну.

Як пише The Insider, сам Євген Пригожин під час вербування ув'язнених попереджав їх про розстріли. "Ніхто не дає задню, ніхто не відступає, ніхто не здається в полон. Коли ви будете навчатися, вам розкажуть про дві гранати, які ви повинні мати з собою при здачі в полон. <...> Тим, хто приїжджає і в перший день каже: "Кудись я не туди потрапив", ми робимо позначку "дезертир", і після цього йде розстріл", - говорив він на відео з однієї з колоній.

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