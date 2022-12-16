Не только Нужин: вагнеровцы казнили как минимум 10 отказников – СМИ

Бывшему командиру убитого кувалдой российского заключенного Евгения Нужина из отряда ЧВК Вагнера, Андрею Медведеву, известно о десяти случаях, когда вагнеровцы казнили своих наемников, отказавшихся участвовать в боевых действиях.

Источник: Медведев в комментарии The Insider

Детали: По словам Медведева, на нескольких расстрелах он присутствовал лично. При этом он отметил, что двое из десяти казненных, о которых ему известно, не были бывшими заключенными.

Об одном из случаев убийства "отказников" он рассказал подробно.

Прямая речь: "Они (отказники – ред.) получили ранения и поехали в госпиталь под Первомайском, и оттуда попытались сбежать. Их взяли на границе, на блокпосте. Приехала группа МЕД — и [их] расстреляли".

Больше деталей: Медведев пояснил, что группа МЕД — отдельное подразделение при службе безопасности ЧВК Вагнера.

"Они занимаются обнулением: забирают парней и [убивают] либо публичным способом, либо непубличным, как с Нужиным было", — рассказал он.

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Медведев говорит, что Нужин служил в его подразделении: "Он приехал из колонии, я лично его заводил на позицию, когда он перешел на другую сторону. Меня в тот день контузило, и меня эвакуировали в госпиталь. На следующий день приезжали эсбэшники [Служба безопасности ЧВК Вагнера] и задавали мне вопросы касательно данного персонажа".

Он утверждает, что завербованные наемники Вагнера не получают деньги, и их родственники тоже не получают обещанных выплат за погибших.

"У нас половина бойцов, которые были эвакуированы, их официально подавали как без вести пропавших. Для чего это делается? Чтобы не платить по страховому случаю за смерть, потому что ни одно страховое агентство никогда не покроет такое количество потерь, ни одно страховое агентство не возьмет на себя такое", - сказал собеседник издания.

Личность Медведева подтвердил The Insider глава Gulagu.Net Владимир Осечкин. Ранее Gulagu.Net опубликовал обращение Медведева к руководству страны и лично Владимиру Путину с просьбой сохранить ему жизнь в случае его поимки наемниками из ЧВК Вагнера.

Сейчас Медведев в бегах, он сообщил The Insider, что его преследуют наемники ЧВК Вагнера. Он утверждает, что у него есть видео казни наемников в Алчевске Луганской области, и, если с ним что-то случится, это видео будет опубликовано. На этом видео, как рассказал Медведев, казнят двух заключенных за отказ воевать. По его словам, когда он сбежал, всех, кто воевал с ним, задержали.

В начале декабря The Insider стало известно о смерти осужденного Виктора Севальнева, командовавшего 7-й мотострелковой ротой так называемой народной милиции "ЛНР". Он позвонил жене из госпиталя и сообщил ей, что его везут на расстрел за то, что солдаты его роты дезертировали. Через несколько дней жене сообщили о том, что он погиб, и попросили забрать тело.

Правозащитница Ольга Романова в интервью изданию "Можем объяснить" говорила, что лично ей известно о 40 казнях отправившихся на войну заключенных.

Как пишет The Insider, сам Евгений Пригожин в ходе вербовки заключенных предупреждал их о расстрелах. "Никто не дает заднюю, никто не отступает, никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, вам расскажут про две гранаты, которые вы должны иметь с собой при сдаче в плен. <…> Тем, кто приезжает и в первый день говорит: "Куда-то я не туда попал", мы делаем отметку „дезертир", и после этого следует расстрел", — говорил он на видео из одной из колоний.

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