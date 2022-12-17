У Києві ситуація зі світлом лишається критичною: в Yasno розповіли, яким районам найважче

У Києві графіки відключень електроенергії досі не працюють, найбільше проблем із електропостачанням на Печерську, в частині лівого берега та деяких інших районах.

Джерело: гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Дослівно: "Наразі графіки не працюють. Деякі райони міста Києва страждають більше. Печерськ, частина лівого берега та деякі інші".

Деталі: За оцінкою Коваленка, станом на вечір суботи ситуація в Києві "лишається складною та критичною".

"Життю "пацієнта" нічого не загрожує, але ситуація ще далека від стабілізації", - зазначив він.

Передісторія:

16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО. В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах столиці. Після атаки в Києві не працювало метро, були перебої з електрикою, водо- і теплопостачанням.

У суботу зранку відновило роботу метро і киянам було повернуто водопостачання. Однак третина киян лишалася без електропостачання. Станом на вечір суботи тепло повернули 75% мешканців Києва.