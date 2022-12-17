У Києві ситуація зі світлом лишається критичною: в Yasno розповіли, яким районам найважче

У Києві графіки відключень електроенергії досі не працюють, найбільше проблем із електропостачанням на Печерську, в частині лівого берега та деяких інших районах.

Джерело: гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Дослівно: "Наразі графіки не працюють. Деякі райони міста Києва страждають більше. Печерськ, частина лівого берега та деякі інші".

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Деталі: За оцінкою Коваленка, станом на вечір суботи ситуація в Києві "лишається складною та критичною".

"Життю "пацієнта" нічого не загрожує, але ситуація ще далека від стабілізації", - зазначив він.

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