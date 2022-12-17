В Киеве ситуация со светом остается критической: в Yasno рассказали, каким районам тяжелее всего
Суббота, 17 декабря 2022, 20:46
В Киеве графики отключений электроэнергии до сих пор не работают, самые больше проблем с электроснабжением на Печерске, в части левого берега и некоторых других районах.
Источник: гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook
Дословно: "Пока графики не работают. Некоторые районы Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие".
Реклама:
Детали: По оценке Коваленко, по состоянию на вечер субботы ситуация в Киеве "остается сложной и критической".
"Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации", - отметил он.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО. В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
- Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах столицы. После атаки в Киеве не работало метро, были перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.
- В субботу утром возобновило работу метро и киевлянам вернули водоснабжение. Однако треть киевлян оставалась без электроснабжения. По состоянию на вечер субботы, тепло вернули 75% киевлян.