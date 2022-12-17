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В Киеве ситуация со светом остается критической: в Yasno рассказали, каким районам тяжелее всего

Катерина ТищенкоСуббота, 17 декабря 2022, 21:46
Киев без света, фото Назария Мазилюка, УП

В Киеве графики отключений электроэнергии до сих пор не работают, самые больше проблем с электроснабжением на Печерске, в части левого берега и некоторых других районах.

Источник: гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Дословно: "Пока графики не работают. Некоторые районы Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие".

Детали: По оценке Коваленко, по состоянию на вечер субботы ситуация в Киеве "остается сложной и критической".

"Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации", - отметил он.

Предыстория:

  • 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО. В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
  • Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах столицы. После атаки в Киеве не работало метро, были перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.
  • В субботу утром возобновило работу метро и киевлянам вернули водоснабжение. Однако треть киевлян оставалась без электроснабжения. По состоянию на вечер субботы, тепло вернули 75% киевлян.

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Темы: Киевэлектроэнергия
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