В Киеве ситуация со светом остается критической: в Yasno рассказали, каким районам тяжелее всего

В Киеве графики отключений электроэнергии до сих пор не работают, самые больше проблем с электроснабжением на Печерске, в части левого берега и некоторых других районах.

Источник: гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Дословно: "Пока графики не работают. Некоторые районы Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие".

Детали: По оценке Коваленко, по состоянию на вечер субботы ситуация в Киеве "остается сложной и критической".

"Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации", - отметил он.

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