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Данілов: Як тільки не стане Путіна, Ічкерія буде вільною

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 грудня 2022, 08:00
Данілов: Як тільки не стане Путіна, Ічкерія буде вільною
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов переконаний, що після того, як не стане президента країни-агресора Володимира Путіна, Ічкерія буде вільною.

Джерело: Данілов в інтерв'ю УП

Пряма мова Данілова: "Як тільки не стане Путіна, Ічкерія стане вільною країною. Чи то з Кадировим, чи то без Кадирова, повірте, це відбудеться обов’язково і дуже-дуже швидко. Тому що це – окрема країна, яка не має відношення до Російської Федерації від слова зовсім".

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Деталі: За словами Данілова, якби Путін "не дозволяв би Кадирову та всім його спільникам безкарно робити все, що їм заманеться в будь-якому місті Російської Федерації, тоді б Ічкерія давно повстала і була уже вільною".

"Насправді Путін боїться Кадирова. Тому що це людина, яка може створити йому дуже величезний клопіт", - підкреслив секретар СНБО.

Знати більше: Олексій Данілов: Путін – наче загнаний щур. Його життя стало суцільним жахом

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Що було раніше: У жовтні Данілов радив ставленику Кремля Рамзану Кадирову забиратися з України і відстоювати незалежність рідної землі, поки агресор не зацікавився і її знищенням.

Теми: ДаніловЧечняРосія
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