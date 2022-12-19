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Данилов: Как только не станет Путина, Ичкерия будет свободной

Станислав ПогориловПонедельник, 19 декабря 2022, 09:00
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что после того, как не станет президента страны-агрессора Владимира Путина, Ичкерия будет свободной.

Источник: Данилов в интервью УП

Прямая речь Данилова: "Как только не станет Путина, Ичкерия станет свободной страной. То ли с Кадыровым, то ли без Кадырова, поверьте, это произойдет обязательно и очень-очень быстро. Потому что это - отдельная страна, которая не имеет отношения к Российской Федерации от слова совсем".

Детали: По словам Данилова, если бы Путин "не позволял бы Кадырову и всем его сообщникам безнаказанно делать все, что им заблагорассудится в любом городе Российской Федерации, тогда бы Ичкерия давно восстала и была уже свободной".

"На самом деле Путин боится Кадырова. Потому что это человек, который может создать ему очень огромные хлопоты", - подчеркнул секретарь СНБО.

Узнать больше: Алексей Данилов: Путин – как загнанная крыса. Его жизнь стала сплошным ужасом

Что предшествовало: В октябре Данилов советовал ставленнику Кремля Рамзану Кадырову убираться из Украины и отстаивать независимость родной земли, пока агрессор не

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Темы: ДаниловЧечняРосcия
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