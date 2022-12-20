Участь Білорусі у війні проти України залишається малоймовірною – ISW

Аналізуючи результати зустрічі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, Інститут вивчення війни (ISW) наголосив, що участь Білорусі у війні проти України залишається малоймовірною.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики інституту звернули увагу, що Путін і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну. При цьому вони відзначили, що для Білорусі продовжує існувати "західна загроза".

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ISW продовжує вважати, що Білорусь навряд чи вступить у війну проти України.

"Той факт, що Путін, схоже, прийняв тези Лукашенка, не переконуючи Лукашенка скоригувати їх, опосередковано підтверджує цю оцінку. Лукашенко, ймовірно, скоригує свою риторику, щоб створити правдоподібне пояснення для власного народу про те, чому він раптово відвернувся від вигаданої загрози вторгнення НАТО, щоб приєднатися до катастрофічного вторгнення Путіна в Україну", – йдеться у звіті ISW.

Аналітики також вважають, що Кремль намагається приховати першочергові наміри Путіна тиснути на Лукашенка з метою домогтися від нього подальших поступок щодо інтеграції Білорусі з РФ.

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"Путін заявив, що Росія не зацікавлена в поглинанні будь-кого, маючи на увазі Білорусь. Ця заява була зроблена після того, як Лукашенко 16 грудня знову заявив про незалежність і повний суверенітет Білорусі, та виглядає як захисна реакція на коментарі Лукашенка", – йдеться у звіті інституту.

Основні висновки ISW:

Олександр Лукашенко, ймовірно, відвернув зусилля Володимира Путіна щодо примусу Білорусі до російсько-білоруських інтеграційних поступок 19 грудня.

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