У РНБО і ГУР прокоментували тет-а-тет диктаторів Путіна й Лукашенка
Українська влада вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагався у Мінську 19 грудня схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка направити білоруські війська на війну проти України.
Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону
Пряма мова Данілова: "Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, ані в Лукашенка, ані в його громадян немає.
Але росіяни зараз будуть робити все можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка брати в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом. Ми готуємося до будь-якого розвитку подій".
Деталі: Данілов нагадав, що в неділю 18 грудня ситуацію в Білорусі обговорювали на засіданні Ставки верховного головнокомандувача України: "Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися".
Секретар РНБО також зазначив, що Путін вперше за 3 роки сам приїхав до Лукашенка, раніше білоруський керівник їздив до РФ.
Пряма мова Юсова: "Якщо говорити про візити рівня диктаторів сам на сам Лукашенко – Путін, важко уявити, що вони на карті Європи, Білорусі чи України картоплею розставляють позиції і кажуть, яка батальйонна група куди буде нападати. Ні.
Якщо б ішлося про конкретну підготовку операції, то це вже рівень інший – скажімо, генеральних штабів щонайменше. Якщо зустрічається Путін і тим більше їде до диктатора – це означає, що не все так добре, як він хотів би, насправді. Це те, що нам треба знати і розуміти.
Але вмовляти, можливо, буде. І, безумовно, це одна з мрій Путіна – втягнути режим Лукашенка і Білорусь у повномасштабну наземну операцію. Який би не був диктатор Лукашенко, але станом на зараз інстинкт самозбереження повністю його ще не покинув. І до сьогоднішнього моменту він розумів, що подібне рішення буде абсолютним актом суїциду і для його режиму, і для його армії".
Деталі: Представник українського ГУР висловив сподівання, що такий "інстинкт самобзбережння" у Лукашенка буде зберігатися й надалі.
У протилежному випадку, за словами Юсова, Сили оборони України готові до різноманітних сценаріїв і не чекатимуть "новин" із боку Білорусі: "Українці знають, що робити".
Передісторія:
- 3 грудня до Мінська приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Шойгу чинив тиск на Олександра Лукашенка.
- 19 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і незмінний понад 20 років лідер Росії Володимир Путін зустрілися у Мінську (Білорусь).
- Російський і білоруський диктатори, за словами Путіна, обговорили спільне виробництво нової військової технік, подальші військові навчання та підготовку білоруських військових льотчиків.
- Лукашенко похвалився, що в Білорусі на бойове чергування поставили зенітний ракетний комплекс С-400 і ракетний комплекс "Іскандер".