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Участие Беларуси в войне против Украины остается маловероятным – ISW

"Украинская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 06:50
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН, ФОТО: РИА НОВОСТИ

Анализируя результаты встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, Институт изучения войны (ISW) отметил, что участие Беларуси в войне против Украины остается маловероятным.

Источник: ISW

Детали: Аналитики института обратили внимание, что Путин и Лукашенко воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину. При этом они отметили, что для Беларуси продолжает существовать "западная угроза".

ISW продолжает считать, что Беларусь вряд ли вступит в войну против Украины.

"Тот факт, что Путин, похоже, принял тезисы Лукашенко, не убеждая Лукашенко скорректировать их, косвенно подтверждает эту оценку. Лукашенко, вероятно, скорректирует свою риторику, чтобы создать правдоподобное объяснение для собственного народа о том, почему он внезапно отвернулся от вымышленной угрозы вторжения НАТО, чтобы присоединиться к катастрофическому вторжению Путина в Украину", – говорится в отчете ISW.

Аналитики также считают, что Кремль пытается скрыть первоочередные намерения Путина давить на Лукашенко с целью добиться от него дальнейших уступок по интеграции Беларуси с РФ.

"Путин заявил, что Россия не заинтересована в поглощении кого-либо, имея в виду Беларусь. Это заявление было сделано после того, как Лукашенко 16 декабря вновь заявил о независимости и полном суверенитете Беларуси, и выглядит как защитная реакция на комментарии Лукашенко", – говорится в отчете института.

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Основные выводы ISW:

  • Александр Лукашенко, вероятно, отвлек усилия Владимира Путина по принуждению Беларуси к российско-белорусским интеграционным уступкам 19 декабря.
  • Российские войска нанесли удары по Киеву с помощью беспилотников "Шахид-131" и "Камикадзе-136" в ночь с 18 на 19 декабря.
  • Бывший командир российских боевиков Игорь Гиркин выступил с резкой критикой общих действий российских военных в войне.
  • "ДНР" начала конфликтовать с другими российскими оккупационными органами власти по основным административным процедурам, что свидетельствует о напряженности в отношениях между различными оккупационными администрациями в Украине.
  • ЧВК "Вагнер", вероятно, построила свою наступательную модель на тактической жестокости, чтобы приспособиться и воспользоваться своей базой плохо обученных и недавно завербованных осужденных.
  • Российские войска продолжали ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Оккупационные войска потеряли позиции к югу от Бахмута 18 декабря и продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и Донецка.
  • Украинские официальные лица сообщили, что российские силы отводят некоторые подразделения из районов вдоль левого берега реки Днепр в Херсонской области.
  • Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжил усилия по созданию своей компании как легитимной полугосударственной организации, обратившись с ходатайством к известным националистическим элементам в Кремле.
  • Российские оккупационные власти продолжают ограничивать передвижение по оккупированным территориям и применяют тактику запугивания общества.

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Темы: БеларусьРосcиявойна
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