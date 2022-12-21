Кремль відмовився назвати місце фронту, де нібито "побував Путін"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився назвати місце зони військових дій в Україні, яке, як стверджує Кремль, днями відвідав Володимир Путін.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Пєсков сказав, що Кремль не має права вказувати місце розташування штабу військ, задіяних у війні проти України, з роботою якого ознайомився Путін.

Передісторія:

20 грудня ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський побував у місті Бахмут Донецької області, яке є найгарячішою точкою на фронті. Пізніше Зеленський опублікував фото зі своєї поїздки в Бахмут, а також повідомив, що нагородив там українських захисників.

Увечері того ж дня Пєсков заявив, що Путін 16 грудня побував у зоні воєнних дії в Україні, зокрема у штабі російських окупантів. Однак він не уточнив, де саме розташований штаб і що конкретно мається на увазі під "зоною СВО".

Після заяви Пєскова про поїздку Путіна на фронт журналісти-розслідувачі з'ясували, що це був Ростов-на-Дону.

Що цьому передувало: Нещодавно міністерство оборони РФ відзвітувало, що Сергій Шойгу перевірив "передові позиції російських підрозділів". Однак з'ясувалося, що міністр оборони був за десятки кілометрів від лінії фронту.