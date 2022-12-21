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Кремль відмовився назвати місце фронту, де нібито "побував Путін"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 21 грудня 2022, 11:25
Кремль відмовився назвати місце фронту, де нібито побував Путін
Володимир Путін, ілюстративне фото з ТАСС

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився назвати місце зони військових дій в Україні, яке, як стверджує Кремль, днями відвідав Володимир Путін.

Джерело: РИА Новости 

Деталі: Пєсков сказав, що Кремль не має права вказувати місце розташування штабу військ, задіяних у війні проти України, з роботою якого ознайомився Путін.

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Передісторія: 

  • 20 грудня ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський побував у місті Бахмут Донецької області, яке є найгарячішою точкою на фронті. Пізніше Зеленський опублікував фото зі своєї поїздки в Бахмут, а також повідомив, що нагородив там українських захисників.
  • Увечері того ж дня Пєсков заявив, що Путін 16 грудня побував у зоні воєнних дії в Україні, зокрема у штабі російських окупантів. Однак він не уточнив, де саме розташований штаб і що конкретно мається на увазі під "зоною СВО".
  • Після заяви Пєскова про поїздку Путіна на фронт журналісти-розслідувачі з'ясували, що це був Ростов-на-Дону.

Що цьому передувало: Нещодавно міністерство оборони РФ відзвітувало, що Сергій Шойгу перевірив "передові позиції російських підрозділів". Однак з'ясувалося, що міністр оборони був за десятки кілометрів від лінії фронту.

Теми: ПутінРосіявійна
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