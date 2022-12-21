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Кремль отказался назвать место фронта, где якобы "побывал Путин"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 декабря 2022, 12:25
Владимир Путин, иллюстративное фото из ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать место зоны военных действий в Украине, которое, как утверждает Кремль, на днях посетил Владимир Путин.

Источник: РИА Новости 

Детали: Песков сказал, что Кремль не имеет права указывать местоположение штаба войск, задействованных в войне против Украины, с работой которого ознакомился Путин.

Предыстория: 

  • 20 декабря СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский побывал в городе Бахмут Донецкой области, который является самой горячей точкой на фронте. Позже Зеленский опубликовал фото со своей поездки в Бахмут, а также сообщил, что наградил там украинских защитников.
  • Вечером того же дня Песков сообщил, что Путин 16 декабря побывал в зоне военных действия в Украине, в частности в штабе российских оккупантов. Однако он не уточнил, где именно находится штаб и что конкретно имеется ввиду под "зоной СВО".
  • После заявления Пескова о поездке Путина на фронт журналисты-расследователи выяснили, что это был Ростов-на-Дону.

Что этому предшествовало: Недавно министерство обороны РФ отчиталось, что Сергей Шойгу проверил "передовые позиции российских подразделений". Однако выяснилось, что министр обороны был за десятки километров от линии фронта.

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Темы: ПутинРосcиявойна
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