Кремль отказался назвать место фронта, где якобы "побывал Путин"
Среда, 21 декабря 2022, 11:25
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать место зоны военных действий в Украине, которое, как утверждает Кремль, на днях посетил Владимир Путин.
Источник: РИА Новости
Детали: Песков сказал, что Кремль не имеет права указывать местоположение штаба войск, задействованных в войне против Украины, с работой которого ознакомился Путин.
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Предыстория:
- 20 декабря СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский побывал в городе Бахмут Донецкой области, который является самой горячей точкой на фронте. Позже Зеленский опубликовал фото со своей поездки в Бахмут, а также сообщил, что наградил там украинских защитников.
- Вечером того же дня Песков сообщил, что Путин 16 декабря побывал в зоне военных действия в Украине, в частности в штабе российских оккупантов. Однако он не уточнил, где именно находится штаб и что конкретно имеется ввиду под "зоной СВО".
- После заявления Пескова о поездке Путина на фронт журналисты-расследователи выяснили, что это был Ростов-на-Дону.
Что этому предшествовало: Недавно министерство обороны РФ отчиталось, что Сергей Шойгу проверил "передовые позиции российских подразделений". Однако выяснилось, что министр обороны был за десятки километров от линии фронта.