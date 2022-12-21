Данілов: Наступні 2-3 місяці війни можуть бути вирішальними, готуємось
Середа, 21 грудня 2022, 16:37
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що наступні 2-3 місяці війни Росії проти України можуть стати вирішальними.
Джерело: Данілов в інтерв’ю Голосу Америки
Пряма мова: "Ми розуміємо, що на сьогоднішній день спроможностей РФ перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним.
І ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті".
Деталі: Він додав, що Росія "продовжуватиме йти, бо поставила все на кон", а не намагатиметься зменшити наслідки війни для країни.
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Що цьому передувало:
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