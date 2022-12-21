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Данілов: Наступні 2-3 місяці війни можуть бути вирішальними, готуємось

Тетяна ЛозовенкоСереда, 21 грудня 2022, 15:37
Данілов: Наступні 2-3 місяці війни можуть бути вирішальними, готуємось
Олексій Данілов, фото Голос Америки

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що наступні 2-3 місяці війни Росії проти України можуть стати вирішальними.

Джерело: Данілов в інтерв’ю Голосу Америки

Пряма мова: "Ми розуміємо, що на сьогоднішній день спроможностей РФ перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. 

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І ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті".

Деталі: Він додав, що Росія "продовжуватиме йти, бо поставила все на кон", а не намагатиметься зменшити наслідки війни для країни.

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Що цьому передувало: 

  • 30 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається, що війна з Росією закінчиться в найближчі місяці. Водночас Зеленський повідомляв, що 90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності України.
  • У вересні керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна повернеться в окупований Крим – це відбудеться зі зброєю і до кінця весни.
  • На початку грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що, ймовірно, Україна звільнить окупований Крим у 2023 році.

Теми: РНБОвійна
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