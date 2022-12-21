Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов: Следующие 2-3 месяца войны могут быть решающими, готовимся

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 декабря 2022, 16:37
Алексей Данилов, фото Голос Америки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что следующие 2-3 месяца войны России против Украины могут стать решающими.

Источник: Данилов в интервью Голосу Америки

Прямая речь: "Мы понимаем, что на сегодняшний день возможностей РФ победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, которая загнана в тупик, является наиболее опасной. 

И мы готовимся очень активно к ближайшим месяцам-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте".

Детали: Он добавил, что Россия "будет продолжать идти, потому что поставила все на кон", а не пытаться уменьшить последствия войны для страны.

Читайте также: Алексей Данилов: Путин - как загнанная крыса. Его жизнь стала сплошным ужасом

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется, что война с Россией закончится в ближайшие месяцы. В то же время Зеленский сообщал, что 90 дней зимы решат больше, чем 30 лет независимости Украины.
  • В сентябре руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернется в оккупированный Крым - это произойдет с оружием и до конца весны.
  • В начале декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что, вероятно, Украина освободит оккупированный Крым в 2023 году.

Поддержите УП на Patreon

Темы: СНБОвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Энергетикам Киевщины поручили ускорить выход на графики электроснабжения

фотоNYT назвал десятки псковских десантников, которые убивали украинцев в Буче

Экс-нардепу 5-ти созывов объявлено подозрение в посягательстве на целостность Украины

Россия вероятно массово выпустит ракеты по Украине 22 или 23 декабря - источники

видео Кремль "с сожалением" отреагировал на визит Зеленского к Байдену

В энергосистеме до сих пор значительный дефицит, подключен еще один блок АЭС - Укрэнерго

Все новости...
СНБО
Алексей Данилов: Путин – как загнанная крыса. Его жизнь стала сплошным ужасом
Коллаборационисты из УПЦ: почему СНБО наложил санкции на чиновников церковной системы
Мы понимаем, что россияне на Рождество никуда не уйдут - Данилов
Последние новости
15:58
Кадыров похвастался новым орденом от Путина
15:57
Госдума РФ обязала такси передавать данные ФСБ
15:45
Производитель чипов Micron сократит затраты на производство и уволит 10% работников
15:43
Россияне считают, что совместными учениями с Китаем отвечают США
15:43
Режим Лукашенко начал "охоту" на корреспондентов канала "Беларускі Гаюн"
15:20
Энергетикам Киевщины поручили ускорить выход на графики электроснабжения
14:56
обновлено, фотоРоссия ударила ракетами по Краматорску – ОП
14:56
Праздник близится: как украинцы реагируют на 100 тысяч убитых россиян
14:55
Netflix построит новую киностудию стоимостью $900 миллионов на бывшей военной базе США
14:54
Tesla снова приостановит найм и планирует новую волну сокращений в 2023
Все новости...