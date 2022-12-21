Данилов: Следующие 2-3 месяца войны могут быть решающими, готовимся
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что следующие 2-3 месяца войны России против Украины могут стать решающими.
Источник: Данилов в интервью Голосу Америки
Прямая речь: "Мы понимаем, что на сегодняшний день возможностей РФ победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, которая загнана в тупик, является наиболее опасной.
И мы готовимся очень активно к ближайшим месяцам-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте".
Детали: Он добавил, что Россия "будет продолжать идти, потому что поставила все на кон", а не пытаться уменьшить последствия войны для страны.
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Что этому предшествовало:
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется, что война с Россией закончится в ближайшие месяцы. В то же время Зеленский сообщал, что 90 дней зимы решат больше, чем 30 лет независимости Украины.
- В сентябре руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернется в оккупированный Крым - это произойдет с оружием и до конца весны.
- В начале декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что, вероятно, Украина освободит оккупированный Крым в 2023 году.