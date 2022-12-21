Данилов: Следующие 2-3 месяца войны могут быть решающими, готовимся

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что следующие 2-3 месяца войны России против Украины могут стать решающими.

Источник: Данилов в интервью Голосу Америки

Прямая речь: "Мы понимаем, что на сегодняшний день возможностей РФ победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, которая загнана в тупик, является наиболее опасной.

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И мы готовимся очень активно к ближайшим месяцам-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте".

Детали: Он добавил, что Россия "будет продолжать идти, потому что поставила все на кон", а не пытаться уменьшить последствия войны для страны.

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