Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов: Следующие 2-3 месяца войны могут быть решающими, готовимся

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 декабря 2022, 15:37
Данилов: Следующие 2-3 месяца войны могут быть решающими, готовимся
Алексей Данилов, фото Голос Америки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что следующие 2-3 месяца войны России против Украины могут стать решающими.

Источник: Данилов в интервью Голосу Америки

Прямая речь: "Мы понимаем, что на сегодняшний день возможностей РФ победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, которая загнана в тупик, является наиболее опасной. 

Реклама:

И мы готовимся очень активно к ближайшим месяцам-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте".

Детали: Он добавил, что Россия "будет продолжать идти, потому что поставила все на кон", а не пытаться уменьшить последствия войны для страны.

Читайте также: Алексей Данилов: Путин - как загнанная крыса. Его жизнь стала сплошным ужасом

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: 

  • 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется, что война с Россией закончится в ближайшие месяцы. В то же время Зеленский сообщал, что 90 дней зимы решат больше, чем 30 лет независимости Украины.
  • В сентябре руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернется в оккупированный Крым - это произойдет с оружием и до конца весны.
  • В начале декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что, вероятно, Украина освободит оккупированный Крым в 2023 году.

Темы: СНБОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СНБО
Проверка ВВК: Данилов говорит, что имена врачей-нарушителей и уклонистов обнародуют
Зеленский на СНБО поручил проверить решения ВЛК начиная с 24 февраля 2022 года
Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама – Данилов
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: