ССО показали кадри висадки на Зміїний та інших унікальних операцій

Під час однієї з операцій "морські котики" Сил спецоперацій України врятували від окупації п’ять сотень мирних мешканців прибережної території.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Сили спеціальних операцій використовують морський компонент для ведення бойових дій та протидії російському вторгненню.

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Човни використовуються для виведення розвідувальних груп у район виконання завдань, для евакуації військовослужбовців та цивільного населення, патрулювання. Це відбувається також у співпраці з підрозділами ВМС та Служби безпеки України.

На відео, оприлюдненому 21 грудня, є кадри з висадки "морських котиків" 73 окремого морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого на острів Зміїний, та інших бойових операцій.

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Спецпризначенці також розповідають про те, як по воді евакуйовували цивільних з-під носа у ворога, і не дали мирним громадянам опинитися в окупації.

Тоді було врятовано близько 500 мирних мешканців, серед яких було багато людей похилого віку та маленьких дітей (напрямок спецоперації не розкривається).

Також на рахунку бойових плавців 73-го морського центру спецпризначення – висадки на окупованих росіянами територіях, евакуація побратимів, розмінування морської акваторії і, звісно, знищення російських загарбників.

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