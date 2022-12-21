ССО показали кадри висадки на Зміїний та інших унікальних операцій

Під час однієї з операцій "морські котики" Сил спецоперацій України врятували від окупації п’ять сотень мирних мешканців прибережної території.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Сили спеціальних операцій використовують морський компонент для ведення бойових дій та протидії російському вторгненню.

Човни використовуються для виведення розвідувальних груп у район виконання завдань, для евакуації військовослужбовців та цивільного населення, патрулювання. Це відбувається також у співпраці з підрозділами ВМС та Служби безпеки України.

На відео, оприлюдненому 21 грудня, є кадри з висадки "морських котиків" 73 окремого морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого на острів Зміїний, та інших бойових операцій.

Спецпризначенці також розповідають про те, як по воді евакуйовували цивільних з-під носа у ворога, і не дали мирним громадянам опинитися в окупації.

ВІДЕО ДНЯ

Тоді було врятовано близько 500 мирних мешканців, серед яких було багато людей похилого віку та маленьких дітей (напрямок спецоперації не розкривається).

Також на рахунку бойових плавців 73-го морського центру спецпризначення – висадки на окупованих росіянами територіях, евакуація побратимів, розмінування морської акваторії і, звісно, знищення російських загарбників.

Читайте також: ССО показали день роботи спецпідрозділу, який перетворює "поганих росіян на хороших"

Окупант у жіночому халаті, сюрпризи для ворога: воїн ССО розповів про бій за село на півдні

"Пірати Херсонського моря": як ССО прокладали шлях до села з окупантами по дну річки

Спецоперація "Зміїний": ССО розповіли ексклюзивні подробиці висадки на острів