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ССО показали кадры высадки на Змеиный и других уникальных операций

Валентина РоманенкоСреда, 21 декабря 2022, 16:24
ССО показали кадры высадки на Змеиный и других уникальных операций
фото ССО

Во время одной из операций "морские котики" Сил спецопераций Украины спасли от оккупации пять сотен мирных жителей прибрежной территории.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Силы специальных операций используют морской компонент для ведения боевых действий и противодействия российскому вторжению.

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Лодки используются для вывода разведывательных групп в район выполнения задач, для эвакуации военнослужащих и гражданского населения, патрулирования. Это происходит также в сотрудничестве с подразделениями ВМС и Службы безопасности Украины.

На видео, обнародованном 21 декабря, есть кадры с высадки "морских котиков" 73 отдельного морского центра СпН им кошевого атамана Антона Головатого на остров Змеиный, и других боевых операций.

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Спецназовцы также рассказывают о том, как по воде эвакуировали гражданских из-под носа у врага, и не дали мирным гражданам оказаться в оккупации.

Тогда было спасено около 500 мирных жителей, среди которых было много стариков и маленьких детей (направление спецоперации не раскрывается).

Также на счету боевых пловцов 73-го морского центра спецназначения - высадки на оккупированных россиянами территориях, эвакуация собратьев, разминирование морской акватории и, конечно, уничтожение российских захватчиков.

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Темы: ССОвойна
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