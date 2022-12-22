Римо-католицький священник заперечував злочини окупантів у Бучі – його чекає суд

На Житомирщині повідомили про підозру римо-католицькому священнику, який називав "постановкою" злочини росіян у Бучі закликав не вірити повідомленням української влади.

Джерело: СБУ, Житомирська обласна прокуратура

Дослівно СБУ: "Служба безпеки зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності.



Він публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських загарбників проти українців. У своїх "промовах" перед вірянами священник називав "постановкою" факти численних вбивств і катувань людей рашистами у Бучі".



Деталі: Також настоятель закликав не довіряти офіційній інформації українських держустанов та масмедіа про вчинені агресором воєнні злочини, а натомість вірити йому, бо він нібито був на Київщині під час тимчасової окупації.



Священнику оголосили про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

Фото СБУ

У прокуратурі повідомили, що обвинувальний акт щодо 50-річного священника уже скерували до суду.

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