Римско-католический священник отрицал преступления оккупантов в Буче – его ждет суд
На Житомирщине сообщили о подозрении римо-католическому священнику, который называл "постановкой" преступления россиян в Буче и призывал не верить сообщениям украинской власти.
Источник: СБУ, Житомирская областная прокуратура
Дословно СБУ: "Служба безопасности собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской диецезии Римско-Католической церкви в антиукраинской деятельности.
Он публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и отрицал военные преступления российских захватчиков против украинцев. В своих "речах" перед верующими священник называл "постановкой" факты многочисленных убийств и пыток людей рашистами в Буче".
Детали: Также настоятель призвал не доверять официальной информации украинских властей и масс-медиа о совершенных агрессором военных преступлениях, а вместо этого верить ему, потому что он якобы был на Киевщине во время временной оккупации.
Священнику объявили о подозрении ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) УКУ.
В прокуратуре сообщили, что обвинительный акт в отношении 50-летнего священника уже направили в суд.
Предыстория:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- В тот же день Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
- Позже СБУ обнародовала список из 10 лиц, связанных с УПЦ МП, которые попали под санкции.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Херсонской, Харьковской и других областях.