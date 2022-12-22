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Римско-католический священник отрицал преступления оккупантов в Буче – его ждет суд

Ирина БалачукЧетверг, 22 декабря 2022, 11:53
Римско-католический священник отрицал преступления оккупантов в Буче – его ждет суд
Фото СБУ

На Житомирщине сообщили о подозрении римо-католическому священнику, который называл "постановкой" преступления россиян в Буче и призывал не верить сообщениям украинской власти.

Источник: СБУ, Житомирская областная прокуратура

Дословно СБУ: "Служба безопасности собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской диецезии Римско-Католической церкви в антиукраинской деятельности.

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Он публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и отрицал военные преступления российских захватчиков против украинцев. В своих "речах" перед верующими священник называл "постановкой" факты многочисленных убийств и пыток людей рашистами в Буче". 

Детали: Также настоятель призвал не доверять официальной информации украинских властей и масс-медиа о совершенных агрессором военных преступлениях, а вместо этого верить ему, потому что он якобы был на Киевщине во время временной оккупации.

Священнику объявили о подозрении ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) УКУ. 

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фото СБУ

В прокуратуре сообщили, что обвинительный акт в отношении 50-летнего священника уже направили в суд.    

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Темы: Житомирская областьцерковьсуд
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