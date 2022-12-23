Пораненого Рогозіна перевезуть до Москви – росЗМІ
П'ятниця, 23 грудня 2022, 02:31
Колишнього голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який внаслідок ракетного удару отримав поранення у Донецьку, перевезуть на лікування до Москви.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram з посиланням на помічника політика
Дослівно: "Рогозіна перевезуть до Москви, де консиліум лікарів уже ухвалюватиме рішення про необхідну медичну допомогу".
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Передісторія:
- 21 грудня Дмитро Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в окупованому Донецьку після обстрілу.
- Ексглаву "Роскосмосу" вирахували українські прикордонники та нагадали йому, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.
- Згодом росЗМІ повідомили, що лікарі "ДНР" не зможуть дістати осколок снаряда із тіла Рогозіна.