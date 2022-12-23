Пораненого Рогозіна перевезуть до Москви – росЗМІ

Колишнього голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який внаслідок ракетного удару отримав поранення у Донецьку, перевезуть на лікування до Москви.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram з посиланням на помічника політика

Дослівно: "Рогозіна перевезуть до Москви, де консиліум лікарів уже ухвалюватиме рішення про необхідну медичну допомогу".

Передісторія:

21 грудня Дмитро Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в окупованому Донецьку після обстрілу.

Ексглаву "Роскосмосу" вирахували українські прикордонники та нагадали йому, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.

Згодом росЗМІ повідомили, що лікарі "ДНР" не зможуть дістати осколок снаряда із тіла Рогозіна.