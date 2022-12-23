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Пораненого Рогозіна перевезуть до Москви – росЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 02:31
Пораненого Рогозіна перевезуть до Москви – росЗМІ
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Колишнього голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який внаслідок ракетного удару отримав поранення у Донецьку, перевезуть на лікування до Москви.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram з посиланням на помічника політика

Дослівно: "Рогозіна перевезуть до Москви, де консиліум лікарів уже ухвалюватиме рішення про необхідну медичну допомогу".

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Теми: обстрілДонецькокупація
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