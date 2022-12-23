Пораненого Рогозіна перевезуть до Москви – росЗМІ

Колишнього голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який внаслідок ракетного удару отримав поранення у Донецьку, перевезуть на лікування до Москви.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram з посиланням на помічника політика

Дослівно: "Рогозіна перевезуть до Москви, де консиліум лікарів уже ухвалюватиме рішення про необхідну медичну допомогу".

Реклама:

Передісторія: