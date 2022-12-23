Раненого Рогозина перевезут в Москву – росСМИ

Бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который в результате ракетного удара получил ранения в Донецке, перевезут на лечение в Москву.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram со ссылкой на помощника политика

Дословно: "Рогозина перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи".

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