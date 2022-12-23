Раненого Рогозина перевезут в Москву – росСМИ
Пятница, 23 декабря 2022, 03:31
Бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который в результате ракетного удара получил ранения в Донецке, перевезут на лечение в Москву.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram со ссылкой на помощника политика
Дословно: "Рогозина перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи".
Предыстория:
- 21 декабря Дмитрий Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получили ранения в оккупированном Донецке после обстрела.
- Экс-главу "Роскосмоса" вычислили украинские пограничники и напомнили ему, что нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность.
- Позже росСМИ сообщили, что врачи "ДНР" не смогут достать осколок снаряда из тела Рогозина.
ВИДЕО ДНЯ