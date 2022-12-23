Еще в одной области России запретили летать беспилотникам и частным самолетам

В Калужской области России губернатор запретил использование беспилотников, а также полеты частник самолетов.

Источники: "Калужские новости"

Детали: Постановление губернатора от 20 декабря запрещает использовать в регионе частные самолеты, воздушные аппараты, включая аэростаты, а также беспилотники без разрешения диспетчера.

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Делается это "с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности".

Предыстория:

21 декабря в Ростовской области России запретили гражданским использовать беспилотники.

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