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Лукашенко зібрався в Зоряне містечко, а тоді до Путіна

Олександр ШумілінП'ятниця, 23 грудня 2022, 15:41
Фото: РИА Новости

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирається відвідати Росію і, зокрема, зустрітися із президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерела: білоруське державне агентство БЕЛТА.

Деталі: Лукашенко повинен відвідати Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Ю.А.Гагаріна у підмосковному Зоряному містечку, де проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.

Після цього він візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД, яка відбудеться 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі.

Передісторія:

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Теми: ПутінЛукашенко
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