Лукашенко зібрався в Зоряне містечко, а тоді до Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирається відвідати Росію і, зокрема, зустрітися із президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерела: білоруське державне агентство БЕЛТА.

Деталі: Лукашенко повинен відвідати Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Ю.А.Гагаріна у підмосковному Зоряному містечку, де проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.

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Після цього він візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД, яка відбудеться 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі.

Передісторія:

19 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і незмінний понад 20 років лідер Росії Володимир Путін зустрілися у Мінську(Білорусь).

Російський і білоруський диктатори, за словами Путіна, обговорили спільне виробництво нової військової технік, подальші військові навчання та підготовку білоруських військових льотчиків.

Лукашенко похвалився, що в Білорусі на бойове чергування поставили зенітний ракетний комплекс С-400 і ракетний комплекс "Іскандер".