Лукашенко собрался в Звездный городок, а потом к Путину
Пятница, 23 декабря 2022, 14:41
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирается посетить Россию и, в частности, встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источники: белорусское государственное агентство БЕЛТА.
Детали: Лукашенко должен посетить Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина в подмосковном Звездном городке, где проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси.
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После этого он примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.
Предыстория:
- 19 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и неизменный более 20 лет лидер России Владимир Путин встретились в Минске(Беларусь).
- Российский и белорусский диктаторы, по словам Путина, обсудили совместное производство новой военной техники, дальнейшие военные учения и подготовку белорусских военных летчиков.
- Лукашенко похвастался, что в Беларуси на боевое дежурство поставили зенитный ракетный комплекс С-400 и ракетный комплекс "Искандер".
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