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Лукашенко собрался в Звездный городок, а потом к Путину

Александр ШумилинПятница, 23 декабря 2022, 14:41
Лукашенко собрался в Звездный городок, а потом к Путину
Фото: РИА Новости

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирается посетить Россию и, в частности, встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источники: белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Детали: Лукашенко должен посетить Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина в подмосковном Звездном городке, где проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси.

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После этого он примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.

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Темы: ПутинЛукашенко
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