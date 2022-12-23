Лукашенко собрался в Звездный городок, а потом к Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирается посетить Россию и, в частности, встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источники: белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Детали: Лукашенко должен посетить Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина в подмосковном Звездном городке, где проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси.

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После этого он примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.

Предыстория:

19 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и неизменный более 20 лет лидер России Владимир Путин встретились в Минске(Беларусь).

Российский и белорусский диктаторы, по словам Путина, обсудили совместное производство новой военной техники, дальнейшие военные учения и подготовку белорусских военных летчиков.

Лукашенко похвастался, что в Беларуси на боевое дежурство поставили зенитный ракетный комплекс С-400 и ракетный комплекс "Искандер".