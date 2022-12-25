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Талібан заборонив афганським жінкам працювати в неурядових організаціях – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 25 грудня 2022, 02:58
Талібан заборонив афганським жінкам працювати в неурядових організаціях – ЗМІ
Фото: JonoPhotography/Depositphotos

В Афганістані рух Талібан заборонив місцевим та іноземним неурядовим організаціям (НУО) не допускати до роботи жінок.

Джерело: Reuters із посиланням на Мінекономіки Афганістану

Деталі: Видання зазначає, що в листі міністерства йдеться про те, що заборона пов’язана з нібито недотриманням вимог "ісламського дрес-коду для жінок".

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Це сталося через кілька днів після того, як Талібан заборонив жінкам навчатися в університетах, що викликало осуд, критику і спричинило протести в Афганістані.

Reuters зазначає, що останні обмеженнями щодо жінок, які, ймовірно, завадять талібам отримати міжнародне визнання і посилять санкції проти них.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, зокрема, зауважив, що таке "рішення може мати руйнівні наслідки для афганського народу".

ВІДЕО ДНЯ

Керівник місії ООН в Афганістані та координатор гуманітарної допомоги Раміз Алакбаров назвав таке рішення Талібану "явним порушенням гуманітарних принципів", що викликає "глибоке занепокоєння".

В управлінні ООН з гуманітарних питань заявили, що спробують зустрітися з керівництвом Талібану для отримання пояснень.

Нагадаємо: У листопаді афганським жінкам заборонили відвідувати парки розваг у Кабулі.

Чому це важливо. Після приходу до влади таліби значно обмежили права жінок, які працюють, та дівчат, які вчаться – їм наказали залишатися вдома. Такі дії зробили Афганістан єдиною країною у світі, яка не дозволяє половині свого населення здобувати освіту та працювати.

Таліби запевняли, що таке рішення тимчасове і спрямоване у першу чергу на безпеку самих жінок.

Також жінкам заборонили займатися спортом.

Згодом в Афганістані дозволили дівчатам повернутися до початкової школи. Водночас рекомендації залишатися вдома або виходити лише у супроводі чоловіків і з повністю закритим тілом, залишаються чинними з серпня.

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Передісторія:

  • У період попереднього правління талібів, у 1990-ті роки, в Афганістані діяли набагато жорсткіші заборони – жінки не могли вчитися та працювати, а телебачення взагалі було заборонене.
  • Тоді в країні працювала лише одна радіостанція "Голос шаріату", яка транслювала пропаганду та релігійні програми.
  • Людей, які мали телевізор, карали, а сам пристрій розбивали, а власників відеомагнітофонів могли публічно побити.

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Теми: Афганістанправа людини
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