Талібан заборонив афганським жінкам працювати в неурядових організаціях – ЗМІ

В Афганістані рух Талібан заборонив місцевим та іноземним неурядовим організаціям (НУО) не допускати до роботи жінок.

Джерело: Reuters із посиланням на Мінекономіки Афганістану

Деталі: Видання зазначає, що в листі міністерства йдеться про те, що заборона пов’язана з нібито недотриманням вимог "ісламського дрес-коду для жінок".

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Це сталося через кілька днів після того, як Талібан заборонив жінкам навчатися в університетах, що викликало осуд, критику і спричинило протести в Афганістані.

Reuters зазначає, що останні обмеженнями щодо жінок, які, ймовірно, завадять талібам отримати міжнародне визнання і посилять санкції проти них.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, зокрема, зауважив, що таке "рішення може мати руйнівні наслідки для афганського народу".

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Керівник місії ООН в Афганістані та координатор гуманітарної допомоги Раміз Алакбаров назвав таке рішення Талібану "явним порушенням гуманітарних принципів", що викликає "глибоке занепокоєння".

В управлінні ООН з гуманітарних питань заявили, що спробують зустрітися з керівництвом Талібану для отримання пояснень.

Нагадаємо: У листопаді афганським жінкам заборонили відвідувати парки розваг у Кабулі.

Чому це важливо. Після приходу до влади таліби значно обмежили права жінок, які працюють, та дівчат, які вчаться – їм наказали залишатися вдома. Такі дії зробили Афганістан єдиною країною у світі, яка не дозволяє половині свого населення здобувати освіту та працювати.

Таліби запевняли, що таке рішення тимчасове і спрямоване у першу чергу на безпеку самих жінок.

Також жінкам заборонили займатися спортом.

Згодом в Афганістані дозволили дівчатам повернутися до початкової школи. Водночас рекомендації залишатися вдома або виходити лише у супроводі чоловіків і з повністю закритим тілом, залишаються чинними з серпня.

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