Талибан запретил афганским женщинам работать в неправительственных организациях – СМИ

В Афганистане движение Талибан запретило местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) не допускать к работе женщин.

Источник: Reuters со ссылкой на Минэкономики Афганистана

Детали: Издание отмечает, что в письме министерства говорится о том, что запрет связан с якобы несоблюдением требований "исламского дресс-кода для женщин".

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Это произошло через несколько дней после того, как Талибан запретил женщинам учиться в университетах, что вызвало осуждение, критику и вызвало протесты в Афганистане.

Reuters отмечает, что последние ограничениями в отношении женщин, которые, вероятно, помешают талибам получить международное признание и усилят санкции против них.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, в частности, отметил, что такое "решение может иметь разрушительные последствия для афганского народа".

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Руководитель миссии ООН в Афганистане и координатор гуманитарной помощи Рамиз Алакбаров назвал такое решение Талибана "явным нарушением гуманитарных принципов", что вызывает "глубокую обеспокоенность".

В управлении ООН по гуманитарным вопросам заявили, что попытаются встретиться с руководством Талибана для получения объяснений.

Напомним: В ноябре афганским женщинам запретили посещать парки развлечений в Кабуле.

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Почему это важно. После прихода к власти талибы значительно ограничили права работающих женщин и учащихся девушек – им приказали оставаться дома. Такие действия сделали Афганистан единственной страной в мире, которая не разрешает половине своего населения получать образование и работать.

Талибы уверяли, что такое решение временное и направлено в первую очередь на безопасность самих женщин.

Также женщинам запретили заниматься спортом.

Позже в Афганистане разрешили девочкам вернуться в начальную школу. В то же время рекомендации оставаться дома или выходить только в сопровождении мужчин и с полностью закрытым телом остаются в силе с августа.

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