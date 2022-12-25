Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Талибан запретил афганским женщинам работать в неправительственных организациях – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 02:58
Талибан запретил афганским женщинам работать в неправительственных организациях – СМИ
Фото: JonoPhotography/Depositphotos

В Афганистане движение Талибан запретило местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) не допускать к работе женщин.

Источник: Reuters со ссылкой на Минэкономики Афганистана

Детали: Издание отмечает, что в письме министерства говорится о том, что запрет связан с якобы несоблюдением требований "исламского дресс-кода для женщин".

Реклама:

Это произошло через несколько дней после того, как Талибан запретил женщинам учиться в университетах, что вызвало осуждение, критику и вызвало протесты в Афганистане.

Reuters отмечает, что последние ограничениями в отношении женщин, которые, вероятно, помешают талибам получить международное признание и усилят санкции против них.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, в частности, отметил, что такое "решение может иметь разрушительные последствия для афганского народа".

ВИДЕО ДНЯ

Руководитель миссии ООН в Афганистане и координатор гуманитарной помощи Рамиз Алакбаров назвал такое решение Талибана "явным нарушением гуманитарных принципов", что вызывает "глубокую обеспокоенность".

В управлении ООН по гуманитарным вопросам заявили, что попытаются встретиться с руководством Талибана для получения объяснений.

Напомним: В ноябре афганским женщинам запретили посещать парки развлечений в Кабуле.

Читайте также: Художница из Афганистана отразила в картинах женские страхи после захвата власти талибами. ФОТО

Почему это важно. После прихода к власти талибы значительно ограничили права работающих женщин и учащихся девушек – им приказали оставаться дома. Такие действия сделали Афганистан единственной страной в мире, которая не разрешает половине своего населения получать образование и работать.

Талибы уверяли, что такое решение временное и направлено в первую очередь на безопасность самих женщин.

Также женщинам запретили заниматься спортом.

Позже в Афганистане разрешили девочкам вернуться в начальную школу. В то же время рекомендации оставаться дома или выходить только в сопровождении мужчин и с полностью закрытым телом остаются в силе с августа.

Читайте также: Шариат с послаблениями: что ждет Афганистан под властью талибов

Предыстория:

  • В период предыдущего правления талибов, в 1990-е годы, в Афганистане действовали гораздо более жесткие запреты – женщины не могли учиться и работать, а телевидение было вообще запрещено.
  • Тогда в стране работала только одна радиостанция "Голос шариата", транслировавшая пропаганду и религиозные программы.
  • Людей, которые имели телевизор, наказывали, а само устройство разбивали, а владельцев видеомагнитофонов могли публично избить.

Темы: Афганистанправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: