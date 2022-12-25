Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медведєв заявив, що "для нормалізації ситуації" Росії потрібні гарантії безпеки

Катерина ТищенкоНеділя, 25 грудня 2022, 22:03
Медведєв заявив, що для нормалізації ситуації Росії потрібні гарантії безпеки
Дмитро Медведєв, фото AFP via Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що для нормалізації ситуації, яка може призвести до Третьої світової, Росія повинна отримати максимальні "гарантії безпеки".

Джерело: Медведєв у своїй статті для "Российской газеты"

Дослівно: "Нові домовленості щодо роззброєння зараз нереальні і не потрібні. Чим швидше будуть отримані гарантії максимальної безпеки, які влаштовують нашу країну, тим швидше нормалізується ситуація.

Реклама:

Якщо ж ми їх не отримаємо – напруга зберігатиметься невизначено довго. Світ продовжить балансувати на межі Третьої світової війни і ядерної катастрофи. Ми робитимемо все, щоб їх не допустити".

Деталі: За словами Медведєва, єдине, що сьогодні стримує "ворогів" РФ, – це "розуміння, що Росія керуватиметься Основами державної політики РФ у сфері ядерного стримування, і у разі, якщо виникне реальна загроза, діятиме згідно з ними".

"Біда в тому, що в такому разі ніхто згодом не розбереться, що це було – удар у відповідь чи превентивний. Це, звісно, лякає західних благодійників, які тривалий час навіювали українському політичному наброду ілюзію невразливості та безкарності в обмін на повну слухняність. Тому західний світ і балансує між пекучим бажанням максимально принизити, образити, розчленувати і знищити Росію, з одного боку, і бажанням уникнути ядерного апокаліпсису – з іншого", – заявив заступник голови Радбезу.

ВІДЕО ДНЯ

Медведєв також зізнався, що Росія домагається припинення існування законно обраної української влади.

Дослівно: "Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб усі цілі спеціальної військової операції (війни проти України – ред.) були досягнуті. А огидний режим київських націоналістів припинив своє існування. Сьогодні, крім нас, з цією місією не впоратися більше нікому".

Що передувало: Медведєв неодноразово погрожував Україні застосуванням ядерної зброї й допускав інші агресивні висловлювання. Так, у листопаді він заявив, що деокупація Україною своїх територій є "прямим приводом" для застосування Росією ядерної зброї, а також розповідав, що Росія воює проти сатани і може всіх відправити в геєну вогненну.

Він також казав, що Київ – це нібито "російське місто" і натякнув, що Росія збирається його захопити.

Передісторія:

Теми: Росіявійнагарантії безпеки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: