Медведєв заявив, що "для нормалізації ситуації" Росії потрібні гарантії безпеки
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що для нормалізації ситуації, яка може призвести до Третьої світової, Росія повинна отримати максимальні "гарантії безпеки".
Джерело: Медведєв у своїй статті для "Российской газеты"
Дослівно: "Нові домовленості щодо роззброєння зараз нереальні і не потрібні. Чим швидше будуть отримані гарантії максимальної безпеки, які влаштовують нашу країну, тим швидше нормалізується ситуація.
Якщо ж ми їх не отримаємо – напруга зберігатиметься невизначено довго. Світ продовжить балансувати на межі Третьої світової війни і ядерної катастрофи. Ми робитимемо все, щоб їх не допустити".
Деталі: За словами Медведєва, єдине, що сьогодні стримує "ворогів" РФ, – це "розуміння, що Росія керуватиметься Основами державної політики РФ у сфері ядерного стримування, і у разі, якщо виникне реальна загроза, діятиме згідно з ними".
"Біда в тому, що в такому разі ніхто згодом не розбереться, що це було – удар у відповідь чи превентивний. Це, звісно, лякає західних благодійників, які тривалий час навіювали українському політичному наброду ілюзію невразливості та безкарності в обмін на повну слухняність. Тому західний світ і балансує між пекучим бажанням максимально принизити, образити, розчленувати і знищити Росію, з одного боку, і бажанням уникнути ядерного апокаліпсису – з іншого", – заявив заступник голови Радбезу.
Медведєв також зізнався, що Росія домагається припинення існування законно обраної української влади.
Дослівно: "Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб усі цілі спеціальної військової операції (війни проти України – ред.) були досягнуті. А огидний режим київських націоналістів припинив своє існування. Сьогодні, крім нас, з цією місією не впоратися більше нікому".
Що передувало: Медведєв неодноразово погрожував Україні застосуванням ядерної зброї й допускав інші агресивні висловлювання. Так, у листопаді він заявив, що деокупація Україною своїх територій є "прямим приводом" для застосування Росією ядерної зброї, а також розповідав, що Росія воює проти сатани і може всіх відправити в геєну вогненну.
Він також казав, що Київ – це нібито "російське місто" і натякнув, що Росія збирається його захопити.
Передісторія:
- На початку грудня президент Франції Еммануель Макрон у телеефірі заявив, що Захід повинен подумати, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.
- Цю заяву розкритикували і в Україні, і в низці європейських столиць. В МЗС Польщі заявили, що якщо хтось і потребує гарантій безпеки, так це Україна і держави Центрально-Східної Європи. У Гельсінкі також заявили, що у нинішніх обставинах потрібні гарантії не для Росії, а гарантії проти Росії. Прем’єрка Естонії зауважила, що передчасно починати з Росією переговори про мир небезпечно, і не лише для України.
- Макрон після критики заявив, що його словам надали перебільшеного значення.