Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев заявил, что "для нормализации ситуации" России нужны гарантии безопасности

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 23:03
Дмитрий Медведев, фото AFP via Getty Images

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для нормализации ситуации, которая может привести к Третьей мировой, Россия должна получить максимальные "гарантии безопасности".

Источник: Медведев в своей статье для "Российской газеты"

Дословно: "Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация.

Если же мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить".

Детали: По словам Медведева, единственное, что сегодня сдерживает "врагов" РФ – это "понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, и в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним".

"Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было – ответно-встречный удар или превентивный. Это, конечно, пугает западных благодетелей, которые долгое время внушали украинскому политическому сброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса – с другой", – заявил замглавы Совбеза.

Медведев также признался, что Россия добивается прекращения существования законно избранной украинской власти.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции (войны против Украины – ред.) были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому".

Что предшествовало: Медведев неоднократно угрожал Украине применением ядерного оружия и допускал другие агрессивные высказывания. Так, в ноябре он заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения Россией ядерного оружия, а также рассказывал, что Россия воюет против сатаны и может всех отправить в геенну огненную.

Он также говорил, что Киев - это якобы "русский город" и намекнул, что Россия собирается его захватить.

Предыстория:

Темы: Росcиявойнагарантии безопасности
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоЗападные войска РФ возглавил "кандидат" от Суровикина и Пригожина – ГУР

Демографы прогнозируют катастрофическое падение рождаемости в Украине в 2023 году

фотоНа Черниговщине разоблачен канал переброски уклонистов за границу: причастен депутат – СБУ

Украина инициирует процесс исключения России из ООН - заявление МИД

НАБУ проводит обыски в Днепре в отношении фитнестренера Резниченко – источники

фото, видеоВ российском Новосибирске масштабный пожар: очевидцы сообщали о взрывах

Все новости...
Росcия
Защитники за сутки уничтожили около 550 захватчиков
Власти успокаивают жителей Энгельса, Минобороны РФ подтвердило смерть трех человек
Россияне хотят открыть в оккупированном Бердянске центр подготовки пропагандистов – ЦНС
Последние новости
22:36
Бюрократия, жилье, работа и язык: к чему украинцы все еще не могут привыкнуть в Германии
22:35
ВидеоЗеленский о договоренностях в США: Реализуем быстро
22:33
Киев после последнего обстрела пока не готов к графикам отключений – Yasno
22:30
Зеленский об энергетике: Готовимся к следующему году, не только к зимним месяцам
22:15
Дело Татарова: расследование хищения на строительстве квартир для военных завершено
22:11
ЗРК Patriot будут размещены в Украине менее чем за полгода - Кулеба
22:10
Ирландский певец посвятил песню украинцам во время выступления в Дублине
22:02
В Сербии неизвестные разрисовали буквами Z мурал с Лесей Украинкой
21:49
В театре Франко выпустили спектакль по антифашистской пьесе Брехта
21:47
В МИД прокомментировали назначение посла в Болгарии, которую упрекали в отсутствии образования и опыта
Все новости...