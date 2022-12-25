Медведев заявил, что "для нормализации ситуации" России нужны гарантии безопасности

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для нормализации ситуации, которая может привести к Третьей мировой, Россия должна получить максимальные "гарантии безопасности".

Источник: Медведев в своей статье для "Российской газеты"

Дословно: "Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация.

Если же мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить".

Детали: По словам Медведева, единственное, что сегодня сдерживает "врагов" РФ – это "понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, и в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним".

"Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было – ответно-встречный удар или превентивный. Это, конечно, пугает западных благодетелей, которые долгое время внушали украинскому политическому сброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса – с другой", – заявил замглавы Совбеза.

Медведев также признался, что Россия добивается прекращения существования законно избранной украинской власти.

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Дословно: "Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции (войны против Украины – ред.) были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому".

Что предшествовало: Медведев неоднократно угрожал Украине применением ядерного оружия и допускал другие агрессивные высказывания. Так, в ноябре он заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения Россией ядерного оружия, а также рассказывал, что Россия воюет против сатаны и может всех отправить в геенну огненную.

Он также говорил, что Киев - это якобы "русский город" и намекнул, что Россия собирается его захватить.

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