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Медведев заявил, что "для нормализации ситуации" России нужны гарантии безопасности

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 22:03
Медведев заявил, что для нормализации ситуации России нужны гарантии безопасности
Дмитрий Медведев, фото AFP via Getty Images

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для нормализации ситуации, которая может привести к Третьей мировой, Россия должна получить максимальные "гарантии безопасности".

Источник: Медведев в своей статье для "Российской газеты"

Дословно: "Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация.

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Если же мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить".

Детали: По словам Медведева, единственное, что сегодня сдерживает "врагов" РФ – это "понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, и в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним".

"Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было – ответно-встречный удар или превентивный. Это, конечно, пугает западных благодетелей, которые долгое время внушали украинскому политическому сброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса – с другой", – заявил замглавы Совбеза.

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Медведев также признался, что Россия добивается прекращения существования законно избранной украинской власти.

Дословно: "Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции (войны против Украины – ред.) были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому".

Что предшествовало: Медведев неоднократно угрожал Украине применением ядерного оружия и допускал другие агрессивные высказывания. Так, в ноябре он заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения Россией ядерного оружия, а также рассказывал, что Россия воюет против сатаны и может всех отправить в геенну огненную.

Он также говорил, что Киев - это якобы "русский город" и намекнул, что Россия собирается его захватить.

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Темы: Росcиявойнагарантии безопасности
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