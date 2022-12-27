Лукашенко заявив, що з Путіним не тільки чай п'є

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що під час неформального спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним узгодив багато питань, на що "в деяких держав деколи йдуть роки".

Джерело: білоруське видання БелТа з посиланням на заяву Лукашенка на зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі

Пряма мова Лукашенка: "Якщо хтось думає, що ми тільки чай п'ємо, то маю сказати, що ми вчора з вами не тільки за цим чаюванням, а й пізно ввечері, повертаючись додому, обговорили дуже багато питань. І часом у деяких держав на це йдуть роки – а ми з вами за вечір багато крапок розставили над "i", продовжуючи наш мінський діалог, оскільки він був в основному з економіки".

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Деталі: Він подякував російському диктатору за те, що 26 грудня вони "остаточно узгодили багато питань".

За словами Лукашенка, залишилося тільки їхнім урядам доопрацювати їх. Про які саме домовленості ідеться, самопроголошений президент РБ не сказав.

У Санкт-Петербурзі проходить неформальний саміт лідерів країн СНД.

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