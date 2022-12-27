Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко заявив, що з Путіним не тільки чай п'є

Ірина БалачукВівторок, 27 грудня 2022, 11:56
Лукашенко заявив, що з Путіним не тільки чай п'є
Лукашенко і Путін. Фото kremlin.ru

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що під час неформального спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним узгодив багато питань, на що "в деяких держав деколи йдуть роки".

Джерело: білоруське видання БелТа з посиланням на заяву Лукашенка на зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі

Пряма мова Лукашенка: "Якщо хтось думає, що ми тільки чай п'ємо, то маю сказати, що ми вчора з вами не тільки за цим чаюванням, а й пізно ввечері, повертаючись додому, обговорили дуже багато питань. І часом у деяких держав на це йдуть роки – а ми з вами за вечір багато крапок розставили над "i", продовжуючи наш мінський діалог, оскільки він був в основному з економіки".

Реклама:

Деталі: Він подякував російському диктатору за те, що 26 грудня вони "остаточно узгодили багато питань".

За словами Лукашенка, залишилося тільки їхнім урядам доопрацювати їх. Про які саме домовленості ідеться, самопроголошений президент РБ не сказав.

У Санкт-Петербурзі проходить неформальний саміт лідерів країн СНД.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: ЛукашенкоПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: