Лукашенко заявил, что с Путиным не только чай пьет
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ходе неформального общения с президентом России Владимиром Путиным согласовал многие вопросы, на что "у некоторых государств порой уходят годы".
Источник: белорусское издание БелТа со ссылкой на заявление Лукашенко на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге
Прямая речь Лукашенко: "Если кто-то думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы – а мы с вами за вечер многие точки расставили над "i", продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике".
Детали: Он поблагодарил российского диктатора за то, что 26 декабря они "окончательно согласовали многие вопросы".
По словам Лукашенко, осталось только правительствам доработать их. О каких именно договоренностях идет речь, самопровозглашенный президент РБ не сказал.
В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ.
Предыстория:
- 19 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и неизменный более 20 лет лидер России Владимир Путин встретились в Минске (Беларусь).
- Российский и белорусский диктаторы, по словам Путина, обсудили совместное производство новой военной техники, дальнейшие военные учения и подготовку белорусских военных летчиков.
- Лукашенко похвастался, что в Беларуси на боевое дежурство поставили зенитный ракетный комплекс С-400 и ракетный комплекс "Искандер".
- 24 декабря Лукашенко полетел к Путину.