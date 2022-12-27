Лукашенко заявил, что с Путиным не только чай пьет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ходе неформального общения с президентом России Владимиром Путиным согласовал многие вопросы, на что "у некоторых государств порой уходят годы".

Источник: белорусское издание БелТа со ссылкой на заявление Лукашенко на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге

Прямая речь Лукашенко: "Если кто-то думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы – а мы с вами за вечер многие точки расставили над "i", продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике".

Реклама:

Детали: Он поблагодарил российского диктатора за то, что 26 декабря они "окончательно согласовали многие вопросы".

По словам Лукашенко, осталось только правительствам доработать их. О каких именно договоренностях идет речь, самопровозглашенный президент РБ не сказал.

В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: