Адвокати радили Жеваго не їздити у Францію, але переміг "ритуал" – джерела
Адвокати олігарха-втікача Костянтина Жеваго просили його не їздити у Францію, де він нещодавно "засвітився", але для бізнесмена виявився важливішим щорічний обов'язковий ритуал – "тусовка" на курорті Куршавель.
Джерело: люди з оточення олігарха у коментарі "Українській правді"
Деталі: У середу за запитом Державного бюро розслідувань на гірськолижному курорті Куршевель у Франції затримали українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, який є фігурантом кількох кримінальних проваджень в Україні.
За інформацією УП, пізніше, біля 17:00 за київським часом, приватний літак Жеваго прилетів з Лондона до Женеви, яка розташовується неподалік від Куршавеля. На борту могли перебувати його адвокати, які, напевне, були дуже здивовані тим, що їх підзахисний опинився у Франції.
Нагадаємо, що влітку "Українській правді" вдалося знайти Жеваго, якого давно було оголошено в розшук. Дістали олігарха ми дроном на яхті біля Монако. Після публікації нашого відповідного матеріалу "Батальйон Монако" ДБР надіслало запит на екстрадицію Жеваго.
Після цього, за даними джерел з оточення олігарха, адвокати порадили Жеваго не їздити до Франції.
Спочатку Жеваго дослухався: був в Іспанії, вечеряв на Ібіці, гостював у Лондоні та Дубаї (його яхту "Z" туди нещодавно перегнали). Але врешті-решт не втримався.
Пряма мова журналіста УП Михайла Ткача: "Для людини з перших сходин списку Форбс є один важливий ритуал. Взимку - чекін в Куршавелі. Тусовка.
Щоб адвокати не нервувались фігурант запевнив що цього року буде мучитися у Швейцарії. І 21.12. літак Жеваго вилетів з Дубая до Женеви. Як і обіцяв. А за сім днів Жеваго був арештований у Франції в Куршавелі. Хто не ризикує - той не п‘є шампанське у Hotel Le K2 Palace Courchevel".
Що передувало: 27 грудня поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за запитом Державного бюро розслідувань.
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Передісторія:
- 27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.
- 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що Жеваго оголосили в розшук по Україні.
- А в липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголосив у міжнародний розшук Інтерпол.