Адвокати радили Жеваго не їздити у Францію, але переміг "ритуал" – джерела

Адвокати олігарха-втікача Костянтина Жеваго просили його не їздити у Францію, де він нещодавно "засвітився", але для бізнесмена виявився важливішим щорічний обов'язковий ритуал – "тусовка" на курорті Куршавель.

Джерело: люди з оточення олігарха у коментарі "Українській правді"

Деталі: У середу за запитом Державного бюро розслідувань на гірськолижному курорті Куршевель у Франції затримали українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, який є фігурантом кількох кримінальних проваджень в Україні.

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За інформацією УП, пізніше, біля 17:00 за київським часом, приватний літак Жеваго прилетів з Лондона до Женеви, яка розташовується неподалік від Куршавеля. На борту могли перебувати його адвокати, які, напевне, були дуже здивовані тим, що їх підзахисний опинився у Франції.

Нагадаємо, що влітку "Українській правді" вдалося знайти Жеваго, якого давно було оголошено в розшук. Дістали олігарха ми дроном на яхті біля Монако. Після публікації нашого відповідного матеріалу "Батальйон Монако" ДБР надіслало запит на екстрадицію Жеваго.

Після цього, за даними джерел з оточення олігарха, адвокати порадили Жеваго не їздити до Франції.

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Спочатку Жеваго дослухався: був в Іспанії, вечеряв на Ібіці, гостював у Лондоні та Дубаї (його яхту "Z" туди нещодавно перегнали). Але врешті-решт не втримався.

Пряма мова журналіста УП Михайла Ткача: "Для людини з перших сходин списку Форбс є один важливий ритуал. Взимку - чекін в Куршавелі. Тусовка.

Щоб адвокати не нервувались фігурант запевнив що цього року буде мучитися у Швейцарії. І 21.12. літак Жеваго вилетів з Дубая до Женеви. Як і обіцяв. А за сім днів Жеваго був арештований у Франції в Куршавелі. Хто не ризикує - той не п‘є шампанське у Hotel Le K2 Palace Courchevel".

Що передувало: 27 грудня поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за запитом Державного бюро розслідувань.

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