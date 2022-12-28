Адвокаты советовали Жеваго не ездить во Францию, но победил "ритуал" – источники

Адвокаты беглого олигарха Константина Жеваго просили его не ездить во Францию, где он недавно "засветился", но для бизнесмена оказался важнее ежегодный обязательный ритуал - "тусовка" на курорте Куршавель.

Источник: люди из окружения олигарха в комментарии "Украинской правде"

Детали: В среду по запросу Государственного бюро расследований на горнолыжном курорте Куршевель во Франции задержали украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго, который является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине.

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По информации УП, позже, около 17:00 по киевскому времени, частный самолет Жеваго прилетел из Лондона в Женеву, которая располагается неподалеку от Куршавеля. На борту могли находиться его адвокаты, которые, наверное, были очень удивлены тем, что их подзащитный оказался во Франции.

Напомним, что летом "Украинской правде" удалось найти Жеваго, который давно был объявлен в розыск. Достали олигарха мы дроном на яхте возле Монако. После публикации нашего соответствующего материала "Батальон Монако" ГБР направило запрос на экстрадицию Жеваго.

После этого, по данным источников из окружения олигарха, адвокаты посоветовали Жеваго не ездить во Францию.

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Сначала Жеваго прислушался: был в Испании, ужинал на Ибице, гостил в Лондоне, Дубае (его яхту "Z" туда недавно перегнали). Но в конце концов не удержался.

Прямая речь журналиста УП Михаила Ткача: "Для человека с первой ступеньки списка Форбс есть один важный ритуал. Зимой - чекин в Куршавеле. Тусовка.

Чтобы адвокаты не нервничали фигурант заверил, что в этом году будет мучиться в Швейцарии. И 21.12. самолет Жеваго вылетел из Дубая в Женеву. Как и обещал. А через семь дней Жеваго был арестован во Франции в Куршавеле. Кто не рискует - тот не пьет шампанское в Hotel Le K2 Palace Courchevel".

Что предшествовало: 27 декабря полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель во Франции по запросу Государственного бюро расследований.

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