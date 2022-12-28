Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокаты советовали Жеваго не ездить во Францию, но победил "ритуал" – источники

Михаил Ткач, Евгений КизиловСреда, 28 декабря 2022, 18:26
константин жеваго, Getty Images

Адвокаты беглого олигарха Константина Жеваго просили его не ездить во Францию, где он недавно "засветился", но для бизнесмена оказался важнее ежегодный обязательный ритуал - "тусовка" на курорте Куршавель.

Источник: люди из окружения олигарха в комментарии "Украинской правде"

Детали: В среду по запросу Государственного бюро расследований на горнолыжном курорте Куршевель во Франции задержали украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго, который является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине.

По информации УП, позже, около 17:00 по киевскому времени, частный самолет Жеваго прилетел из Лондона в Женеву, которая располагается неподалеку от Куршавеля. На борту могли находиться его адвокаты, которые, наверное, были очень удивлены тем, что их подзащитный оказался во Франции.

Напомним, что летом "Украинской правде" удалось найти Жеваго, который давно был объявлен в розыск. Достали олигарха мы дроном на яхте возле Монако. После публикации нашего соответствующего материала "Батальон Монако" ГБР направило запрос на экстрадицию Жеваго.

После этого, по данным источников из окружения олигарха, адвокаты посоветовали Жеваго не ездить во Францию.

Сначала Жеваго прислушался: был в Испании, ужинал на Ибице, гостил в Лондоне, Дубае (его яхту "Z" туда недавно перегнали). Но в конце концов не удержался.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь журналиста УП Михаила Ткача: "Для человека с первой ступеньки списка Форбс есть один важный ритуал. Зимой - чекин в Куршавеле. Тусовка.

Чтобы адвокаты не нервничали фигурант заверил, что в этом году будет мучиться в Швейцарии. И 21.12. самолет Жеваго вылетел из Дубая в Женеву. Как и обещал. А через семь дней Жеваго был арестован во Франции в Куршавеле. Кто не рискует - тот не пьет шампанское в Hotel Le K2 Palace Courchevel".

Что предшествовало: 27 декабря полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель во Франции по запросу Государственного бюро расследований.

Читайте также Батальон "МОНАКО". УП нашла элитных беженцев на Лазурном побережье

Предыстория:

Темы: ЖевагоФранциякриминал
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

инфографика 54% украинцев хотят полного запрета УПЦ МП – КМИС

Воздушные силы уточнили, чем и откуда Россия ударила по Украине 29 декабря

Министр экономики Германии: Россия движется к поражению в Украине

обновлено, фотоСБУ объявила подозрение мэру Полтавы

ПВО сбила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных - Залужный

фотоСБУ на рассвете наведалась к УПЦ МП в Хмельницкой области

Все новости...
Жеваго
Бизнесмена и экс-депутата Жеваго задержали в Куршевеле – ГБР
ГБР пришло с обысками на предприятия, связанные с Жеваго - источник
БЭБ возбудило уголовное дело в отношении компании Жеваго
Последние новости
15:56
"Надежда и позитив": Ермак объяснил, для чего смущает украинцев ребусами в Telegram
15:39
Президент Сербии отменил состояние повышенной готовности армии
15:28
Великобритания в 2023 году выделит 2,3 млрд фунтов на поддержку Украины
15:18
Генштаб прогнозирует больше "бавовны" у россиян в 2023 году
15:09
Россияне снова ударили по Харькову и области: есть погибший и раненые
15:09
Военные Беларуси заявили, что сбили украинскую ракету С-300
15:02
Курс валют на 29 декабря: гривна на "черном рынке" ослабла, в банках – наоборот
14:44
фотоАтака российских ракет на Киевщину: поврежден 21 дом, больница и авто
14:39
Оккупанты в Крыму объявили высокий уровень "террористической угрозы" почти на месяц
14:26
Страны ЕС советуются, как реагировать на всплеск эпидемии коронавируса в Китае
Все новости...