У районі аеродрому в російському Енгельсі чули вибухи – росЗМІ
Уранці 29 грудня в районі аеродрому міста Енгельс Саратовської області РФ спрацювала ППО і було чутно звуки вибухів.
Джерело: російське видання "Медуза", російські пабліки в Telegram База і Mash, канал Nexta і російське пропагандистське видання "РИА Новости", паблік "Енгельс онлайн", саратовський губернатор Роман Бусаргін в Telegram
Деталі: Також повідомляється, що в Енгельсі лунала повітряна тривога.
У російських пабліках у Telegram і ВК публікують фото слідів ППО в небі, юзери пишуть, що чули вибухи.
Саратовський губернатор Роман Бусаргін повідомив, що в Енгельському районі ППО знищила "невпізнаний об'єкт". Він запевняє, що загрози для безпеки жителів немає.
Пряма мова Бусаргіна: "Вкотре поширюється інформація про необхідність евакуації з Енгельса. Прошу зберігати спокій. Ніяка евакуація з міста не потрібна".
Чому це важливо: На аеродромі Енгельс розміщується стратегічна авіація РФ. За грудень ця авіабаза двічі зазнавала атак. За даними російських ЗМІ, це були удари українських безпілотників.
Що було раніше: Влада Бєлгородської та Брянської областей РФ, які межують з Україною, повідомила про роботу ППО і про нібито збиті дрони 29 грудня.
Читайте також: Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною
Передісторія:
- 5 грудня на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, на аеродромі в Енгельсі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.
- 26 грудня в російському Енгельсі чули вибухи, було оголошено повітряну тривогу. Повідомляли, що є постраждалі. Пізніше російське Міноборони підтвердило інформацію про трьох загиблих внаслідок пожежі військовослужбовців.