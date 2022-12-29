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У районі аеродрому в російському Енгельсі чули вибухи – росЗМІ

Ірина БалачукЧетвер, 29 грудня 2022, 10:47
У районі аеродрому в російському Енгельсі чули вибухи – росЗМІ
Фото з пабліка "Энгельс онлайн"

Уранці 29 грудня в районі аеродрому міста Енгельс Саратовської області РФ спрацювала ППО і було чутно звуки вибухів.

Джерело: російське видання "Медуза", російські пабліки в Telegram База і Mash, канал Nexta і російське пропагандистське видання "РИА Новости", паблік "Енгельс онлайн", саратовський губернатор Роман Бусаргін в Telegram

Деталі: Також повідомляється, що в Енгельсі лунала повітряна тривога.

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У російських пабліках у Telegram і ВК публікують фото слідів ППО в небі, юзери пишуть, що чули вибухи. 

 
Фото из паблика Энгельс онлайн

Саратовський губернатор Роман Бусаргін повідомив, що в Енгельському районі ППО знищила "невпізнаний об'єкт". Він запевняє, що загрози для безпеки жителів немає.

Пряма мова Бусаргіна: "Вкотре поширюється інформація про необхідність евакуації з Енгельса. Прошу зберігати спокій. Ніяка евакуація з міста не потрібна".

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Чому це важливо: На аеродромі Енгельс розміщується стратегічна авіація РФ. За грудень ця авіабаза двічі зазнавала атак. За даними російських ЗМІ, це були удари українських безпілотників.

Що було раніше: Влада Бєлгородської та Брянської областей РФ, які межують з Україною, повідомила про роботу ППО і про нібито збиті дрони 29 грудня.

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Теми: Росіявибух
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